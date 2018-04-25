Клайпедский порт: в новый год – с новыми рекордами

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Клайпедский государственный морской порт встречает новый год новыми рекордами. За 11 месяцев перегружено 44,2 млн тонн грузов, и годовой грузооборот, как уже подсчитали портовики, превысит 46 миллионов тонн. На прошлой неделе Клайпедский порт принял крупнейшее за всю историю судно длиной 400 метров. Доходы в уходящем году тоже были рекордными.

Клайпедский порт – в высшей лиге

19 декабря в Клайпеду прибыл один из крупнейших в мире контейнеровозов MSС Ingy, работающий на линии Australia Express. Судов таких параметров литовский порт еще никогда не принимал – 400 метров в длину и 59 в ширину, грузовместимость 19 462 TEU (условных 20-футовых контейнеров). Чтобы было понятно, насколько сложно завести такое судно, достаточно сказать, что ширина входного канала, как и морских ворот порта, составляет 150 метров, то есть расстояние от бортов до волнорезов было меньше 50 метров. MSС Ingy заводили в порт старший лоцман Римвидас Эйтутис и лоцман 1 класса Дарюс Стонкус, а также два буксира компании Towmar Baltic.

«Мы готовились к приему такого судна еще с лета. Хорошей репетицией был заход в июле контейнеровоза MSC Topaz длиной 366 метров и шириной 48, тоже работающего на австралийской линии. Наши лоцманы тренировались на навигационном симуляторе Литовского высшего морского училища, отрабатывая навыки при различных ситуациях – меняя скорость и направление ветра и течения, высоту волн. К нам приезжали четыре капитана компании MSC, которые консультировались со специалистами службы капитана порта по поводу особенностей прохода по судоходному каналу. Погодные условия в день захода MSС Ingy были благоприятные – ветер 9 м/сек., течение несильное. Так что все прошло штатно», — сказал капитан порта Адомас Алякна.

В дирекции Клайпедского порта радуются, что с приходом MSС Ingy Клайпедский порт вошел в высшую лигу контейнерного судоходства: из 500 портов в мире такие контейнеровозы класса ULCV (Ultra Large Container Vessel) принимают только 37 портов.

«Это судно было настоящим вызовом нашему порту. Мы открыли новую страницу в его истории», — сказал генеральный директор дирекции порта Арвидас Вайткус.

Генеральный директор компании Klaipėdos Smeltė Римантас Юшка, наблюдавший вместе с журналистами за заходом судна с высокой крыши, рассказал, что Клайпеда – последний порт на так называемом «шелковом» маршруте судна – Китай вместе с другими странами возрождает Великий шелковый путь. MSС Ingy вышел из китайского Шанхая и пять недель добирался до Европы, где посетил порты Португалии, Германии, Польши. После того, как судно заберет в Европе максимум контейнеров, оно отправится обратно в Шанхай через Европу. Клайпеду оно покинуло через сутки после прихода.

Поскольку этот рейс MSС Ingy на Клайпеду проходил в тестовом режиме, на первый раз здесь перегружалось всего 1100 TEU. Это были экспортные и импортные грузы Литвы и Беларуси. А вообще, являясь центром распределения контейнеров – HUBом, Klaipėdos Smeltė отправляет их не только по суше, но и фидерными судами в Эстонию, Финляндию, Россию и другие страны.

Еще когда MSС Ingy находился в нашем порту, стало известно, что оперативный центр компании MSC в Женеве дал высокую оценку профессионализму клайпедских лоцманов и буксировщиков. «Очевидно, с начала 2019 года заходы судов класса ULCV станут регулярными. Значит, контейнерооборот возрастет, и мы серьезно к этому готовимся», — отметил Р. Юшка.

Контейнерооборот компании с начала года вырос на 50%. По прогнозам, в 2020 году он достигнет 1,2 млн TEU. Поэтому сейчас полным ходом идут работы по оборудованию новых складских площадок. В модернизацию кранового хозяйства инвестировано 65 млн евро, подписан договор с финской компанией Konecranes на поставку 12 современнейших портовых кранов. Весной коллектив Klaipėdos Smeltė, насчитывающий 310 человек, пополнится еще 60 подготовленными специалистами.

На 20% вырос контейнерооборот и в компании Klaipedos konteinerių terminalas, которая после окончания работ в бухте Малку будет иметь более высокие конкурентные возможности. Таким образом, за 11 мес. Клайпедский порт перегрузил 700 тыс. TEU.

Клайпедчане продолжают лидировать

За последние 20 лет грузооборот Клайпедского порта ежегодно возрастал в среднем на 6,5%. За 11 мес. он вырос на 7,7% — до 44,2 млн тонн, уже побив рекорд 2017 года, когда было перегружено 43,17 млн тонн. В дирекции порта уверены, что к новому году будет достигнут показатель в 46 млн тонн.

Самый большой рост наблюдался в контейнерном секторе – 50% по сравнению с 11 мес. прошлого года. Перспективы на год грядущий еще более радужные, тем более что Министерство транспорта и коммуникаций утвердило льготные портовые сборы для больших контейнеровозов.

Очень динамично росли показатели и по грузам ро-ро (колесная техника) – ожидается новый рекорд в 6 млн тонн. Этому способствовало и открытие новой паромной линии компании TT-Line.

По нефтегрузам в этом году наблюдается спад, однако по генеральным грузам рост 32% (15 029 млн), по жидким грузам плюс 10,3% (9 336 млн), по сыпучим — рост 1,4% (17 876 млн).

«Клайпедский порт остается лидером среди портов Балтии. Например, Ригу мы опережаем по грузообороту на 9 млн тонн, хотя и в латвийских портах в последние месяцы наблюдается некоторое увеличение грузопотоков», — комментирует директор по маркетингу и административным вопросам дирекции порта Артурас Друнгилас.

Глава дирекции Клайпедского порта А. Вайткус с удовлетворением отметил, что инвестиционный план 2018 года выполнен на 121% — в реконструкцию причалов, в очистку и углубление акватории инвестировано 38,14 млн евро. По его словам, особенно важно, что инвестиции окупаются очень быстро – уже через год после сдачи причала в эксплуатацию.

В этом году дирекцию порта, как уже прикинули экономисты, ожидают и рекордные доходы – около 63 млн евро, учитывая, что за 11 мес. они составили 57,88 млн евро.

Елена ЛИСТОПАД