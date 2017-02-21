  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.02.22 Текущий номер: N7 (1147) 16 февраля
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

Клайпедский порт в январе по контейнерным погрузкам отставал от Рижского

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 02 21, 14:32   |   Комментариев: 2

Клайпедский порт в январе отставал по контейнерным погрузкам от Рижского порта.

В январе этого года Клайпедский порт обслужил 32,9 тыс. условных контейнеров (TEU) – на 4,1% больше, чем в январе 2016 года (31,6 тыс. TEU), сообщила дирекция порта.

Погрузки TEU в Рижском порту выросли за год на 38,6% до 36,2 тыс., в Таллинском – на 23,7% до 18,9 тыс., в порту Лиепаи они уменьшились на 24,4% до 129 единиц.

В 2016 году оборот контейнеров в Клайпедском порту составил 443,3 тыс. TEU – на 12,9% больше, чем в 2015 году (392,7 тыс. TEU).

BNS

Метки:  ,

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (2)
  1. (78.58.148.193) As пишет:
    2017 02 21 at 20:00

    Кстати Йонас когда Бава говорил что мы с олигофренами в коллективе ржём над кем то…,то он имел таких же ввиду троллей мудераторов как он. Он всегда проговаривается и выдаёт себя. Но меня поразило не это, а кто сейчас работает и какой уровень изданий. Поразило каких примитивных руссофобов бомжей они берут на работу.

  2. (87.255.14.61) Йонас пишет:
    2017 02 21 at 19:32

    Конечно, в целях сохранения лица редакции, комментарий необходимо проверить. Товарищ Третьяков, в чем крамолу увидели?






В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Защитный вопрос *

Реклама
Сегодня в Литве
Мы в Фейсбуке!
﻿