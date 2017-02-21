Клайпедский порт в январе по контейнерным погрузкам отставал от Рижского

Клайпедский порт в январе отставал по контейнерным погрузкам от Рижского порта.

В январе этого года Клайпедский порт обслужил 32,9 тыс. условных контейнеров (TEU) – на 4,1% больше, чем в январе 2016 года (31,6 тыс. TEU), сообщила дирекция порта.

Погрузки TEU в Рижском порту выросли за год на 38,6% до 36,2 тыс., в Таллинском – на 23,7% до 18,9 тыс., в порту Лиепаи они уменьшились на 24,4% до 129 единиц.

В 2016 году оборот контейнеров в Клайпедском порту составил 443,3 тыс. TEU – на 12,9% больше, чем в 2015 году (392,7 тыс. TEU).

BNS

Метки: Клайпедский порт, Литва