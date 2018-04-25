Клайпедский суд приступил к рассмотрению дела обвиняемого в шпионаже в пользу России

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Клайпедский окружной суд (КОС) во вторник приступил к рассмотрению дела обвиняемого в шпионаже в пользу России гражданина Литвы Романаса Шяшялиса.

По данным BNS, суд огласил обвинительный акт, допросил обвиняемого, он свою вину не признает и с предъявленными ему обвинениями не согласен.

На следующее заседание суда 30 января будут приглашены свидетели.

Суд принял решение сделать рассмотрение дела закрытым, потому что публичное рассмотрение дела противоречило бы интересам сохранения государственной тайны.

В декабре определением КОС арест для обвиняемого был продлен до 14 марта следующего года.

Как сообщала Генпрокуратура, родившийся в 1974 году в России мужчина был завербован разведывательной организацией России и выполнял задания, связанные со сбором информации и ее передачей этой разведывательной организации зарубежного государства.

Как отмечает прокуратура, собранные данные позволяют считать, что обвиняемый с 2015 года и до его задержания в декабре 2017 года собирал и передавал информацию о Военно-морских силах (ВМС) Литвы, военных кораблях НАТО и перевозимой ими военной технике, объектах в городе Клайпеда и Клайпедском морском порту, включая и те, которые имеют стратегическое значение для национальной безопасности государства.

Правоохрана подозревает, что, выполняя задачи российской российской разведывательной организации, Р. Шяшялис собирал информацию о терминале сжиженного природного газа, АО Klaipedos nafta, инфраструктуре этих объектов, системах их охраны и изменениях.

Данные о том, что это лицо вероятно занимается незаконной деятельностью, собирая и передавая информацию представителю завербовавшей его организации, были получены во время контрразведывательной операции, которую осуществлял Второй департамента оперативных служб при Министерстве обороны. В декабре прошлого года на основании предоставленной этим департаментом информации было начато досудебное расследование.

В общей сложности за период с 2014 года в Литве пять человек уже осуждены на лишение свободы за шпионаж. Некоторые из них уже отбыли свои сроки наказания.

В конце прошлого года правоохрана Литвы объявила о проведении нового расследования о вероятном шпионаже в польщу России, подозрения предъявлены неназванной «целой сети лиц», в том числе и бывшему парламентарию Альгирдасу Паляцкису. Он с октября находится под стражей.

BNS