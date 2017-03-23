Klasco выплатит 3,5 млн. евро дивидендов

Контролируемая концерном Achemos grupe крупнейшая в Клайпедском порту Клайпедская стивидорная компания Klasco, которая в 2016 году получила 5 млн. евро прибыли до налогов, выплатит акционерам 3,47 млн. евро дивидендов (по 0,233 евро на акцию).

Компания сообщила, что ее доходы от основной деятельности в прошлом году были 45,3 млн. евро – на 1,1% больше, чем в 2015 году (44,8 млн. евро).

В 2015 компания получила 5,7 млн. евро доналоговой прибыли и выплатила 3,5 млн. евро дивидендов.

Объемы погрузок Klasco в прошлом году по сравнению с 2015 годом возросли на 1,3% до 12,36 млн. тонн. В 2017 году Klasco намерена инвестировать более 5 млн. евро.

Achemos grupe принадлежит 93,5% акций Klasco.

BNS

Метки: KLASCO, дивиденды, Литва