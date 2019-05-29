Классическая музыка на просторах Вильнюса

🔊 Воспроизвести

На следующей неделе, 3 июня начинается 23-й Вильнюсский фестиваль. Как считают организаторы, это настоящий деликатес для почитателей классики – знаменитые литовские и зарубежные исполнители смело интерпретируют крупные симфонические и камерные произведения. Почитатели классики смогут первыми услышать премьеры современных литовских композиторов и оригинальные творения, созданные по заказу фестиваля. В репертуаре фестиваля — произведения ренессанса и барокко, выступления легендарных джазовых солистов, литовских исполнителей.

По замыслу организаторов, это будет путешествующий по городу фестиваль. На 3-21 июня намечено восемь концертов: в концертном зале «Compensa», во Дворце правителей (Valdovų rūmai), в костеле святых Иоаннов Вильнюсского университета и в Русском драматическом театре Литвы. Готовятся оригинальные, интересные для публики мероприятия, включая красочное открытие фестиваля, грандиозный драматический концерт, на котором прозвучит музыка Эдварда Грига в исполнении солистов, хора и оркестра.

Пожалуй, самым большим сюрпризом фестиваля станет запланированное на 21 июня театрализованное представление «Ожидание». Это произведение, созданное двумя художниками: каталонским режиссером и норвежским писателем, по-новому интерпретирует героев знаменитого норвежского эпоса «Пер Гюнт». Драматическая поэма «Пер Гюнт» была написана Генриком Ибсеном в далеком 1867 году. Со временем основная тема произведения — проблема самоопределения и реализации человека — стала для нас лишь еще более актуальной. Рождение спектакля «Ожидание» инициировано международной сетью музыкальных учреждений трех фестивалей. Мировая премьера состоялась на фестивале в Бергене в мае, а уже через месяц эта монументальная композиция приедет в Литву. Основная тема спектакля «Ожидание» — вопросы одиночества, жизненные истории, которые являются основой нашего бытия.

Вильнюсский фестиваль откроется 3 июня в зале «Compensa» джазовым концертом. 5 июня в костеле святых Иоаннов Вильнюсского университета зрители смогут увидеть экзотическую программу китайских исполнителей. 8 июня во Дворце правителей состоится традиционный барочный концерт фестиваля.

11 июня в костеле святых Иоаннов Вильнюсского университета состоится концерт «Сергей Крылов и друзья», где всемирно известный скрипач, дирижер и художественный руководитель Литовского камерного оркестра Сергей Крылов выступит со своими постоянными сценическими партнерами – солистами Павлом Верниковым и Светланой Макаровой. На протяжении многих лет уроженец Москвы Сергей Крылов живет в Италии, много выступает в Европе. Музыкант выступал со многими всемирно известными оркестрами, среди которых Венский симфонический, English Chamber Orchestra, симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии, симфонический оркестр Мариинского театра, Российский Национальный Оркестр и другие. С 2008 года Сергей Крылов совмещает свою сольную карьеру с дирижерской деятельностью. С 2012 года является профессором консерватории в Лугано.

Концерт 14 июня, который состоится в костеле святых Иоаннов Вильнюсского университета, будет посвящен 200-летию со дня рождения польского композитора Станислава Монюшки. В концерте примут участие литовские, латвийские и польские исполнители.

Учрежденный в 1997 году Вильнюсский фестиваль завоевал уважение поклонников классики и приобрел свое место среди многочисленных летних концертных мероприятий.

Информация литовских СМИ