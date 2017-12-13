Клиника «Томография»: 20 лет с заботой о здоровье

В сентябре 2017 года столичная клиника «Томография» отметила свой 20-летний юбилей. Сегодня – это известное в Литве и за ее пределами медицинское учреждение, оказывающее медицинские услуги от первичного обследования до установления диагноза с помощью компьютерной томографии, магнитного резонанса, рентгеновского или ультразвукового исследования с последующим курсом лечения. В клинике проводят консультации высококвалифицированные врачи-специалисты – неврологи, пульмонологи, урологи, гастроэнтерологи, радиологи и ортопеды-травматологи. Все эти годы руководит клиникой доктор медицинских наук, врач-радиолог Константинас Ромуальдас Добровольскис.

Два десятка лет назад клиника «Томография» возникла из акционерного общества с одноименным названием, которое начало свою деятельность в Литве еще в 1992 году.

– В то время мы занимались всей рентгенологией в республике, – вспоминает К.- Р. Добровольскис. – Сама идея возникла в связи с нехваткой хорошего медицинского оборудования в государственных лечебных учреждениях. Медицинская аппаратура, которую мы получали из Европы в качестве благотворительной помощи, оставляла желать лучшего. Поэтому было решено самим и на месте проверять качество томографов, рентгеновской аппаратуры. Так появилось ЗАО «Томография», в которое вошли квалифицированные врачи и опытные инженеры, работавшие когда-то в экспериментальном цехе завода счетных машин. Мы переквалифицировали инженеров для работы с рентген – аппаратами, и они успешно ремонтировали медицинское оборудование, поступающее в Литву.

Но к середине 90-х годов медицинские учреждения уже приобретали новую аппаратуру, поэтому потребность в ее ремонте значительно снизилась, да и мы очень скоро поняли, что заниматься снабжением и ремонтом аппаратуры – все-таки не наш профиль. Врачи-радиологи хотели применять свои знания на практике, поэтому мы создали частную медицинскую радиологическую клинику. Сначала это была еще инженерно-медицинская клиника, а в 1997 году мы смогли открыть полностью медицинскую клинику. Первое оборудование для клиники привозили из Германии – там через каждые пять лет проходила полная замена аппаратуры, хотя на самом деле срок ее службы был значительно дольше. Тогда основными направлениями клиники были радиология и консультации врачей-специалистов. С годами клиника расширялась, мы стали оказывать все больше услуг. Мы подобрали хороший коллектив из опытных врачей-специалистов, с учеными степенями, которые проходили стажировки в ведущих клиниках Германии, Англии, США и Австрии. В 2007 году, взяв кредит, клиника смогла приобрести совсем новую медицинскую аппаратуру.

– Тогда это был тот самый знаменитый аппарат магнитной терапии «Мультимаг»?

Да. Вот уже 10 лет он успешно работает в Литве, в нашей клинике. В 2006 году мы поехали на медицинскую выставку в Дюссельдорф, где он впервые выставлялся (в том же году «Мультимаг» получил лицензию Европейского союза на использование в медицинских учреждениях) на стенде Голландии. Когда я знакомился с новинкой медицины, мимо стенда проходила группа врачей. Среди них была женщина, у которой начинался приступ мигрени. Врач, представляющий «Мультимаг» посетителям, услышав о начинающейся мигрени, предложил женщине испытать на себе работу аппарата. За 20 минут сеанса головная боль у нее стала меньше, но совсем не прошла. Ей предложили повторить процедуру на следующий день. После второй процедуры головная боль почти исчезла, а после третьей – приступ мигрени так и не начался и головная боль полностью прошла. Я заинтересовался этим аппаратом, уже после выставки списался с зарубежными клиниками, которые занимались разработкой «Мультимага» (это совместная разработка ученых России, Голландии, Германии), и в 2007 году этот первый аппарат появился в арсенале нашей клиники.

Не так давно клиника приобрела еще один такой аппарат, который оснащен дополнительной функцией – специальным датчиком для измерения пульса. В этом случае магнитные поля воздействуют на организм человека лучше, поскольку в зависимости от пульса частота магнитных полей тоже меняется.

– Неужели это единственный аппарат подобного рода, не имеющий аналогов?

– Есть много подобных разработок и видов магнитотерапевтических аппаратов, но они, к сожалению, не обладают таким универсальным эффектом, поскольку в них установлено меньшее число магнитов, которые оказывают локальное действие только на определенный орган. Тогда как «Мультимаг» оснащен 400 одновременно работающими магнитами, которые воздействуют магнитными волнами на все тело человека. Несмотря на то, что волны запрограммированы соответственно болезням и их локализации, пульсирующие магнитные поля оказывают лечебное действие и на весь организм человека. Уникальность аппарата состоит в том, что он предназначен для дозированного воздействия слабыми частотно-модулированными магнитными полями как на весь организм человека в целом, так и на отдельные его части. Для каждой патологии врачи- специалисты подбирают специальные программы. В аппарате используется около 500 вариантов различных лечебных программ.

Сейчас в Литве есть три аппарата «Мультимаг» – два в нашей клинике, и один аппарат недавно приобрел санаторий «Эгле» в Бирштонасе. Я очень надеюсь, что в скором времени они появятся и в других медицинских учреждениях страны, потому что я не перестаю повторять: надо при каждом травматологическом отделении или в реабилитационном центре иметь аппарат «Мультимаг».

– Магнитотерапия – это медицина будущего?

– Пока еще будущего, поскольку массового использования таких аппаратов в качестве лечения на сегодняшний день нет. Я считаю, что магнитотерапевтические аппараты необходимо внедрять, ведь это фактически здоровье – без лекарств. Скольким людям «Мультимаг» помог отказаться от лекарств. Особенно в случаях с мигренью. Ведь в 30 % случаев установить истинную причину появления мигрени мы не можем. Поэтому проведя исследование с помощью компьютерной томографии или магнитного резонанса и не находя у пациента органических изменений (в том числе аневризмы головного мозга), назначаем лечение магнитными волнами без установки диагноза, полагая, что это все-таки мигрень. Лечение магнитными волнами в 95% дает положительный результат – то есть головные боли проходят на определенный период – одним больным хватает курса на год, а другим приходится уже через полгода обращаться в нашу клинику. Поэтому мы и предлагаем пациентам на первоначальном этапе проходить курс магнитотерапии каждые полгода по пять процедур, не дожидаясь, когда головные боли возобновятся.

Успешно лечится аппартом и повышенное кровяное давление. Однако гипертония тоже имеет целый ряд причин. Плохая работа почек, надпочечников, сердца, щитовидной железы – все это может вызвать повышение давления. Поэтому опять-таки нужно устранить причину, а использование аппарата «Мультимаг», во-первых, помогает улучшить действие лекарств, которые употребляет больной от гипертонии (не нужно применять слишком больших доз), и, во-вторых, в дальнейшем нормализует давление.

Аппарат дает превосходные результаты в качестве реабилитации после ишемических инсультов, поскольку магнитные волны благоприятно действуют на сосуды, кровоток, ускоряя его в четыре раза. Соответственно, улучшается питание всех клеток организма (это особенно важно для нейронов головного мозга). Даже старые клетки омолаживаются, получая больше кислорода и других питательных веществ. Отсюда достигается такой лечебный эффект. Мы каждый день наглядно видим, как у таких больных сужается размер очага ишемического поражения, улучшается самочувствие, восстанавливается речь. После 10 процедур магнитотерапии у больных, перенесших инсульт, значительно быстрее восстанавливаются двигательные функции, еще в течение 15 дней продолжается восстановление организма. Мы радуемся, когда видим, как на наших глазах человек возвращается к полноценной жизни. После перенесенного инсульта человек приходит в нашу клинику на костылях, а после курса лечения про них даже забывает. Но в качестве профилактики необходимо ежегодно проводить лечебный курс, поскольку больные, перенесшие инсульт, постоянно находятся в зоне риска.

Одному из наших пациентов грозила ампутация ноги из-за плохого кровообращения в сосудах – нога была буквально черной. На свой риск мы попробовали спасти ногу с помощью магнитотерапии. Уже после нескольких сеансов исчезла боль, зажила язва на ноге. Таким образом ногу удалось спасти, и теперь два раза в год наш пациент проходит профилактические сеансы, чтобы болезнь не возобновилась.

«Мультимаг» помогает даже при вирусном заболевании герпес-зостер (опоясывающия лишай), для которого характерны высыпания на коже с сильным болевым синдромом. За пять сеансов болезнь отступает.

Помогает восстановливаться после операций, в том числе и пластических – швы заживают в два раза быстрее.

– Каков средний возраст пациентов вашей клиники?

– Очень разный, обращается много и молодых. В основном это спортсмены, которые часто приходят в нашу клинику после перенесенных травм. Переломы ключицы – довольно частая травма у спортсменов-наездников. При помощи курса магнитотерапии кости при переломах заживают в два раза быстрее. Например, если при многих переломах иммобилизация рекомендуется шесть недель, то после применения процедур магнитотерапевтического комплекса кости срастаются через три недели. Кроме того, «Мультимаг» помогает восстановить силы после усиленных тренировок.

Аппарат «Мультимаг» помогает не только восстанавливать функции суставов, но и лечит их. Чаще всего к нам обращаются с проблемами плечевых и коленных суставов. Приходят пациенты, которым уже давно следовало оперировать коленные суставы, но, периодически проходя магнитно­терапевтическое лечение, они по сей день чувствуют себя вполне нормально.

Ради процедур магнитной терапии и первичного обследования в нашу клинику обращаются не только жители Литвы, но и наши соотечественники, работающие в странах Евросоюза. Больше всего пациентов приезжает из Англии. Как правило, их число увеличивается ближе к праздникам или в период отпусков.

За десять лет использования комплекса курс магнитотерапии в нашей клинике прошли более шести тысяч пациентов (мы ведем учетные данные на каждого пациента). В 90-95% случаев мы смогли помочь больным. Поэтому с уверенностью можем сказать, что аппарат «Мультимаг» – это новый современный этап в развитии магнитной терапии, когда болезни успешно лечатся без лекарств. Мы говорим своим пациентам, что после пяти процедур магнитотерапии вы станете на пять лет моложе, а после десяти – на все десять.

Клиника «Томография» находится по адресу: Вильнюс, ул. Калварию, 323 (в помещении Дома социальной опеки пожилых людей).

Телефоны: (8 – 5) 271 1781, (8 – 5) 237 4579, моб. 8 69914697.

Время работы: понедельник – пятница с 8 до 16 часов.

Нужна предварительная запись по телефону как к врачу-специалисту, так и на исследование и сеансы магнитной терапии. Для студентов, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями для исследований действует постоянная 10-процентная скидка. Первичный осмотр пенсионеров – бесплатный.

Консультация врача для назначения лечения магнитотерапевтическим аппаратом «Мультимаг» для пенсионеров бесплатная.

Инф. «ЛК»

Метки: N50 (1190) 14 декабря, Клиника, Томография