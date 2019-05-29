Клиника «Томография»: диагностика и лечение современными методами

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Боли в спине, скованность мышц (особенно по утрам), отеки на ногах, чувство онемения в конечностях – зачастую многие из нас сталкиваются с такими неприятными ощущениями, причина которых в большинстве случаев связана с проблемами позвоночника. И думать, что остеохондроз позвоночника или грыжи межпозвоночных дисков – это болезни только пожилых людей, было бы неправильно. Сегодня многие болезни, которые раньше казались исключительно уделом старости, сильно «помолодели».

Вот потому, чем раньше будет установлен диагноз, тем успешнее проходит лечение, а благодаря современным медицинским достижениям и разработкам, можно не только продлить старость, но и избавиться от многих недугов.

– Сегодня можно добиться таких результатов, чтобы болезнь в течение длительного времени не обострялась, а значит, качество жизни человека значительно улучшилось, – говорит руководитель столичной клиники «Томография», доктор медицинских наук, врач-радиолог Константинас Ромуальдас Добровольскис. — Это можно сделать с помощью современныых медицинским инновационных технологий, к каким относится магнитотерапевтический комплекс «Мультимаг». Вот уже 10 лет он успешно применяется в нашей клинике.

Аппарат оснащен 400 одновременно работающими магнитами, которые воздействуют магнитными волнами на все тело человека. В нем заложено 500 различных лечебных программ, и для каждой болезни подбирается своя специальная программа. Даже ненесмотря на то, что волны запрограммированы соответственно болезням и их локализации, пульсирующие магнитные поля оказывают лечебное действие и на весь организм, лучи проходят через все ткани тела человека. Например, медицинский персонал нашей клиники никогда не болеет сезонными респираторными заболеваниями и гриппом, потому что даже фон, который излучает аппарат, оказывает лечебное воздействие.

Так, при систематических болях в позвоночных дисках нарушается кровообращение, и они, диски, становятся сухими. После магнитноволновой процедуры они опять приобретают нормальную форму, становятся влажными, поскольку в них в четыре раза улучшается кровообращение. После определенного курса лечения – количество процедур зависит от степени тяжести заболевания – позвоночник приходит в норму. Успешно лечится магнитными волнами воспаление нервных корешков, выходящих из позвоночника, то, что в народе называют радикулитом. Он может быть вызван изменениями в самом позвоночнике или появиться в результате элементарной простуды. В незапущенном состоянии хватает пяти сеансов, чтобы боль прошла.

Говоря о грыжах, «Мультимаг» помогает их уменьшить. Пусть не на много, но на начальном этапе лечения они могут уменьшиться приблизительно на 2 мм, что является уже достаточным для того, чтобы человек чувствовал себя гораздо лучше.

– Каких размеров должна быть грыжа, чтобы применять магнитные волны в качестве лечения?

– Это очень индивидуально, зависит от каждого конкретного случая. Надо знать, где локализуется грыжа, в каком позвонке, в какой области, собирается ли жидкость под связками. В первую очередь необходимо наличие исследования, уже готового или проведенного в нашей клинике. Ведь даже позвоночник имеет по четыре сустава, в которых тоже могут быть артриты и артрозы. Поэтому врачам надо знать все эти показатели.

У нас есть пациентка из Лондона, которая раз в полгода специально приезжает в клинику ради процедур магнитотерапии. Первоначально, когда она обратилась к нам, размер межпозвоночной грыжи у нее достигал 9 мм. Практически у нее был закрыт межпозвоночный канал. Но из-за опасений послеоперационных компликаций, она решила попробовать уменьшить грыжу с помощью аппарата «Мультимаг». В итоге за несколько лет грыжа уменьшилась вначале на 4 мм, а потом еще на 2 мм. В настоящее время грыжа не увеличивается, однако поддерживать такое состояние с помощью магнитной терапии раз в полгода просто необходимо.

«Мультимаг» буквально творит чудеса, помогает справляться с различными заболеваниями.

– Есть ли какие-либо противопоказания к его применению?

– Его нельзя использовать при онкологических заболеваниях. Хорошей новостью стало и то, что кардиостимуляторы нового поколения не боятся магнитных полей. Поэтому больным с новыми сердечными стимуляторами тоже можно проводить такие исследования, а также лечить их с помощью магнитных волн. При использовании «Мультимага» нет противопоказаний и для тех, у кого установлены зубные, суставные импланты.

Но прежде чем приступить к лечению магнитными волнами, надо установить точный диагноз (пациент может прийти в клинику и с уже готовым исследованием). Врач должен знать, что лечить, какую конкретно программу необходимо задать. Преимущество нашей клиники состоит еще и в том, что установить диагноз мы можем сразу на месте с помощью необходимых исследований.

– Какие исследования проводят в клинике «Томография»?

– В первую очередь, преимущество частных клиник состоит в том, что в них можно без проволочек, очередей быстро пройти полное медицинское обследование. Мы можем уделить больному больше времени, нежели в поликлинике.

В нашей клинике проводится полный комплекс рентгенологических исследований. Это на сегодняшний день старый, проверенный способ диагностики. На самом деле, рентгеновская доза так мала и экспозиция так коротка, что никакой опасности для здоровья эта процедура не представляет. Надо заметить, что и сама природа нас облучает. Для нормального функционирования всех наших органов мы получаем радиацию из коры земли, из космоса. Каждый из нас получает значительное облучение во время длительных перелетов. Например, при перелете из Европы в Америку мы получаем дозу облучения, которая приравнивается к дозе облучения, получаемой пациентом во время 15 рентгеновских снимков грудной клетки. Поэтому бояться рентгенологических исследований не имеет смысла, пользы от них гораздо больше.

Если после полного рентгеновского исследования у врача появляются какие-то сомнения, тогда назначаем компьютерную томографию. Это почти тот же рентген, даже рентгеновская трубка используется в его работе, только более усовершенствованный. Если при обычном рентгене лучи проходят сквозь тело человека и фокусируются на пленке или пластине, давая двухмерное изображение, то при компьтерной томографии изображение получается объемным и послойным, когда выполняется целая серия рентгеновских снимков органов, полученных с разных точек и под разным углом. Врач имеет возможность посмотреть даже «срезы» органа, что увеличивает точность диагностики.

Устанавливаем диагноз и с помощью магнитного резонанса. Магниторезонансная томография – это лучшее безвредное исследование на сегодняшний день. К тому же в нашей клинике магниторезонансный томограф – открытой системы, поэтому мы можем исследовать больных с клаустрофобией, которых, по статистике, бывает около 15 процентов. В нем есть магнитные поля, которые проходят через весь организм человпек. Информацию врач получет от магнитизации клеток. Под действием электромагнитных волн различные участки тканей дают разный «ответ», который фиксируется приемным устройством аппарата. А затем, точно так же, как и при компьютерной томографии, сигналы обрабатываются и преобразуются в изображение. В обоих случаях мы получаем объемное изображение, у врача есть возможность увидеть послойные срезы органа, а также повернуть изображение в нужной проекции, приблизить интересующий участок.

Кстати, для исследования головы и позвоночника лучше использовать магниторезонансную томографию – врач получает больше информации о причине болезни.

Кроме того, исследования проводим и с помощью ультразвуковой диагностики. Это тоже нужная методика, помогающая при выявлении заболеваний желудка, печени, поджелудочной железы, желчного, мочевого пузыря, простаты.

Кстати, при исследовании желудка не обязательно сразу прибегать к такой не совсем приятной процедуре, как гастроскопия (эндоскопический осмотр желудка с помощью гастроскопа – зонда). Эта процедура не столько болезненная, сколько неприятная. У нас в клинике с помощью обычного рентгенологического обследования органов брюшной полости можно проверить пищевод, желудок, двенадцатиперстную, тонкую и толстую кишку. Пациенту натощак дают выпить водную взвесь сульфата бария. Это так называемое исследование с пассажем, когда видим пищевод больного с первого глотка, который попадает в него. Данный метод помогает увидеть пищевод, определить, как он работает, нет ли рефлюкса или эрозий. В желудке ищем признаки гастрита, эрозий и всегда стараемся убедиться, что нет никаких признаков рака. Проверяя двенадцатиперстную кишку, можем увидеть эрозии, дивертикулы и дивертикулиты, нет ли признаков панкреатита или рака поджелудочной железы. Процедура проводится в три этапа – поэтому пациент приходит в клинику три раза – утром, после обеда и на следующий день.

Человек может обратиться к нашим врачам-специалистам по поводу лечения многих заболеваний, в том числе тех, которые обостряются весной. Следует учесть, что в нашей клинике нет лаборатории, поэтому желательно, чтобы пациент имел при себе готовые анализы крови, мочи, если они необходимы для уточнения диагноза.

С направлением от врача-специалиста второго уровня или терапевта (если он консультант) исследование с помощью магнитного резонанса или компьютерного томографа в клинике проводится бесплатно. Во многих случаях для лечения мы применяем не только медикаменты. Аппарат магнитноволновой терапии «Мультимаг» помогает справиться с болезнями без лекарств.

Он прекрасно снимает аллергические реакции, приступы астмы. Помогает при лечении острых и хронических бронхитов, очищает легкие, избавляет от мокроты. Упрощает процесс лечения воспаления легких, особенно вирусного, – выздоровление проходит в два раза быстрее. Замечено, что вирусную пневмонию лучше лечить магнитными волнами, чем антибиотиками.

Мы наблюдаем такую тенденцию, что те больные, которые проходили сеансы магнитотерапии по другим заболеваниям, все равно укрепляли свой иммунитет. Ведь магнитные волны действуют на эритроциты, которые в свою очередь начинают лучше оснащать клетки и кислородом, и питательными веществами.

Хорошо помогает при сердечной аритмии. После 10 процедур магнитотерапии больной может вообще отказаться в дальнейшем от применения лекарств.

Успешно справляется с трофическими язвами на ногах. В нашей практике был случай, когда одному нашему пациенту из-за плохого кровообращения в сосудах грозила ампутация ноги (нога была буквально черной). Мы рискнули попробовать спасти ногу с помощью магнитотерапии, что нам удалось сделать. Уже после нескольких сеансов исчезла боль, зажила язва на ноге. Теперь два раза в год наш пациент проходит профилактические сеансы, чтобы болезнь не возобновилась.

Врачи давно заметили повторяющуюся из года в год тенденцию – с началом сезонных работ увеличивается число людей, жалующихся на боли в спине. Я всегда говорю, что надо работать не силой, а головой. Во время поднятия тяжестей надо знать, как правильно сгибаться, как их нести, как распределять нагрузку. Но если проблема с поясничным отделом позвоночника все-таки появилась, то тут может помочь все та же магнитная терапия. Например, при поясничном радикулите на аппарате «Мультимаг» часто задается определенная программа для всего позвоночника с акцентом на поясничный отдел. Уже за несколько процедур улучшается влажность межпозвоночных дисков, уменьшается воспалительный процесс и снимается боль.

Стоит отметить, что при весенних работах часто страдают и коленные суставы, которые могут травмироваться, кроме того, колено можно и застудить. Вследствие целого ряда причин в суставах, в том числе и коленных, часто появляется жидкость. Во всех случаях магнитотерапевтическое лечение дает отличные результаты.

Многие наши пациенты не ждут, когда начнется обострение, а проходят профилактический курс. Достаточно раз в полгода пройти курс лечения, состоящий из пяти, а если человек приходит раз в год, из десяти процедур. Тогда можно без болей в суставах, в позвоночнике начинать весенние работы на садовых участках.

Кроме того, «Мультимаг» помогает при воспалительных заболеваниях кожи, при подагре, остеохондрозах, остеопорозе. Магнитотерапия хорошо помогает при цистите, особенно при хронических процессах, но пациент должен иметь при себе результаты исследования крови и мочи.

«Мультимаг» помогает при лечении бесплодия, в случае сужения маточных труб у женщин. Одновременно кладем на аппарат обоих супругов – чтобы у мужчин улучшилась активность сперматозоидов. В нашей практике уже есть три случая, когда женщинам после проведенных процедур магнитотерапии удалось забеременеть.

Продолжается период активного цветения растений, а это значит, что активизируется аллергия на пыльцу. Причем ее проявление очень похоже на простуду – тот же обильный насморк, чихание, слезоточивость. Магнитная терапия очень помогает при аллергии как у детей, так и у взрослых. Только необходимо установить причину ее возникновения. Она может носить не только сезонный характер, но и быть круглогодичной. Мы в первую очередь выясняем у пациентов, что находится у них в квартире, пытаясь выявить аллергены.

«Мультимаг» помогает при таком вирусном заболевании, как герпес-зостер (опоясывающия лишай), для которого характерны высыпания на коже с сильным болевым синдромом. За пять сеансов болезнь отступает.

Помогает восстановливаться после операций, в том числе и пластических – швы заживают в два раза быстрее.

– Если мы говорим о превентивных и профилактических мерах, на что еще следует обратить внимание?

– Не надо забывать, что Литва все еще лидирует по количеству заболевших туберкулезом. Я за свою врачебную практику просветил сотни тысяч больных, но таких запущенных случаев туберкулеза, какие выявляются сейчас, я давно не наблюдал. Туберкулез сегодня буквально «цветет». Самое страшное даже не в том, как выглядят легкие такого больного, а в том, что распространены открытые формы туберкулеза, которых раньше, казалось, уже не было. К тому же появились резистентные формы – вообще не поддающиеся лечению – обычные лекарства в таких случаях не действуют.

Кроме туберкулеза, существует довольно много болезней легких. Но люди, как правило, не хотят заниматься профилактикой болезней и проверяться, как им кажется, без нужды, а врачи не настаивают. Хотя в большинстве случаев здоровье людей зависит именно от превенции болезни. Учителя, врачи, работники питания должны проходить рентгеновское исследование легких каждый год, остальные – раз в два года. Рентгеновское исследование легких помогает выявить на ранней стадии не только туберкулез, но и рак. А ведь запущенная форма туберкулеза часто приводит к раку легких. Чем раньше диагностировать болезнь, тем легче и эффективнее она лечится, тем благоприятнее прогноз. При туберкулезе ничего не слышно, зато все отлично видно на рентгеновском снимке. Поэтому рентгеновское исследование – это самый первый шаг в установлении диагноза. Даже при наличии сегодня более современных диагностических аппаратов, таких как компьютерный томограф, магнитный резонанс, тем не менее, рентген никто не отменял.

– Об уникальном аппарате «Мультимаг» в Литве еще недостаточно знают, даже среди врачей. Незнания, как правило, порождают много домыслов. Что вы можете посоветовать тем людям, которые еще сомневаются в положительном эффекте от магнитной терапии?

– К сожалению, о пользе магнитотерапии знают еще недостаточно. Я даже специально читал лекции медицинским работникам на различных конференциях, проходившихв Литве, но не все еще понимают, о чем идет речь. Сейчас в Литве есть четыре аппарата «Мультимаг», два из которых находятся в нашей клинике.

Я очень надеюсь, что в скором времени они появятся и в других медицинских учреждениях страны, потому что я не перестаю повторять: надо при каждом травматологическом отделении или в реабилитационном центре иметь «Мультимаг». Этот аппарат – новое слово в современной медицине.

Наталья ТРОЯНОВА

Клиника «Томография» находится по адресу: Вильнюс, ул. Калварию, 323 (в помещении Дома социальной опеки пожилых людей).

Телефоны: (8 – 5) 271 1781, (8 – 5) 237 4579, моб. 8 69914697.

Время работы: понедельник – пятница с 8 до 16 часов.

Нужна предварительная запись по телефону как к врачу-специалисту, так и на исследование и сеансы магнитной терапии. Студентам, пенсионерам, людям с ограниченными возможностями на исследования действует постоянная 10-процентная скидка. Первичный осмотр пенсионеров – бесплатный.

Консультация врача для назначения лечения магнитотерапевтическим аппаратом «Мультимаг» – бесплатная.

Зак. № LK-154