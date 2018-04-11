Клиника «Томография»: как избежать сезонных обострений

Сейчас, в так называемое межсезонье, когда температура воздуха резко меняет свои градусы с минуса на плюс и наоборот, вероятность заболеть простудой все еще остается. Это связано не столько со снижением иммунитета, хотя ослабленный после зимы организм болезни притягивает как магнит, а с тем, что именно в это время вирусы становятся наиболее активными. И защита от них должна быть несколько иной, чем в остальное время года.

– Идеальными условиями для размножения вирусов является, в первую очередь, повышенная влажность, – говорит руководитель столичной клиники «Томография», доктор медицинских наук, врач-радиолог Константинас Ромуальдас Добровольскис. – Кроме того, простуде благоприятствует переохлаждение, а весной из-за резких перепадов температуры мы часто одеваемся не по погоде. Сюда следует отнести неполноценное питание, голодание, частые стрессы, недосыпание, а также вредные воздействия окружающей среды, которые тоже становятся причиной многих заболеваний.

Именно поэтому сезонная профилактика простудных заболеваний в весенний период должна быть направлена как на повышение иммунитета, так и на защиту от самих вирусов и продолжаться должна до конца весны.

– Что может предложить ваша клиника в качестве сезонной профилактики простуды и укрепления иммунитета?

– Своим пациентам мы предлагаем пройти сеансы магнитно-волновой терапии с помощью аппарата «Мультимаг», который вот уже 10 лет успешно используем в нашей клинике. Этот уникальный аппарат имеет лицензию Европейского союза на использование в медицинских учреждениях. Не так давно клиника приобрела еще один такой аппарат, который оснащен дополнительной функцией – специальным датчиком для измерения пульса. В этом случае магнитные поля воздействуют на организм человека лучше, поскольку в зависимости от пульса частота магнитных полей тоже меняется.

«Мультимаг» оснащен 400 одновременно работающими магнитами, которые воздействуют магнитными волнами на все тело человека. В аппарате используется около 500 вариантов различных лечебных программ. Для каждой патологии врачи-специалисты подбирают специальные программы. Продолжительность одной процедуры составляет 20 минут.

Именно сейчас, весной, он подходит в качестве профилактики простудных заболеваний и укрепления иммунитета. Если человек прошел хотя бы 5 сеансов магнитотерапии, то гриппом и простудой он не заболеет. Магнитные волны успешно лечат насморк. Обычно после трех сеансов он проходит. Недаром весь медицинский персонал клиники не подвержен простудным заболеванием, потому что даже фон, который излучает аппарат, оказывает лечебное воздействие. Мы наблюдаем такую тенденцию, что те больные, которые проходили сеансы магнитотерапии по другим заболеванием, например, лечили суставы, настолько укрепляли свой иммунитет, что гриппом тоже не болели.

Совсем скоро начнется период активного цветения растений, а это значит, что активизируется аллергия на пыльцу. Причем ее проявление очень похоже на простуду – тот же обильный насморк, чихание, слезоточивость. Магнитная терапия очень помогает при аллергии как у детей, так и у взрослых. Только необходимо установить причину ее возникновения. Она может носить не только сезонный характер, но и быть круглогодичной. Мы в первую очередь выясняем у пациентов, что находится у них в квартире, пытаясь выявить аллергены. Ими могут быть даже обычные комнатные цветы. Не говоря об аллергии на пыль, пух, бытовую химию. Со временем не контролируемая аллергия может привести даже к хронической обструктивной болезни легких.

«Мультимаг» прекрасно снимает аллергические реакции, приступы астмы. Помогает при лечении острых и хронических бронхитов, очищает легкие, избавляет от мокроты. Упрощает процесс лечения воспаления легких – выздоровление проходит в два раза быстрее.

– Сейчас начинается дачный сезон. Однако у большинства людей он связан не с приятной релаксацией после трудовой недели, а с упорной, порой изматывающей работой на грядках. Проблемы с позвоночником – это одна из меньших зол, которые подстерегают любителей шести соток. Что могут посоветовать профессионалы?

– Магнитная терапия хорошо справляется с проблемами позвоночника, в том числе у пожилых людей. У нас есть очень много пациентов, которые, страдая болями в позвоночнике, в суставах, два раза в год – весной и осенью, проходят курс магнитотерапии, чтобы, как они говорят, нормально жить, без болей. Тогда нам удается поддержать нормальное состояние позвоночника и избежать обострений. Надо подчеркнуть, что после пяти лечебных процедур состояние здоровья улучшается в течение последующих десяти дней, а после десяти сеансов – еще пятнадцати дней. За десять сеансов возвращается подвижность, исчезают боли, человек свободно ходит уже без палочки.

Врачи давно заметили повторяющуюся из года в год тенденцию – с началом огородных работ увеличивается число людей, жалующихся на боли в спине. Я всегда говорю, что надо работать не силой, а головой. Во время поднятия тяжестей надо знать, как правильно сгибаться, как их нести, как распределять нагрузку. Следует избегать резких движений и поворотов. Также надо избегать перегрева и переохлаждения. Но если проблема с поясничным отделом позвоночника все-таки появилась, то тут может помочь все та же магнитная терапия. Например, при поясничном радикулите на аппарате «Мультимаг» часто задается определенная программа для всего позвоночника с акцентом на поясничный отдел. Уже за несколько процедур улучшается влажность межпозвоночных дисков, уменьшается воспалительный процесс и снимается боль.

Стоит отметить, что при весенних работах часто страдают и коленные суставы, которые могут травмироваться, кроме того, колено можно и застудить. Вследствие целого ряда причин в суставах, в том числе и коленных, часто появляется жидкость. Во всех случаях магнитотерапевтическое лечение дает отличные результаты.

Многие наши пациенты не ждут, когда начнется обострение, а проходят профилактический курс. Достаточно раз в полгода пройти курс лечения, состоящий из пяти, а если человек приходит раз в год, из десяти процедур. Тогда можно без болей в суставах, в позвоночнике начинать весенние работы на садовых участках.

Кроме того, «Мультимаг» помогает при воспалительных заболеваниях кожи, при подагре, остеохондрозах, остеопорозе. Магнитотерапия хорошо помогает при цистите, особенно при хронических процессах, но пациент должен иметь при себе результаты исследования крови и мочи. «Мультимаг» помогает вывести даже камни, которые застревают в мочеточнике. С помощью магнитных волн расслабляются мышцы, исчезает боль, мочеточник расширяется и выталкивается камень. «Мультимаг» помогает при хроническом панкреатите, плохом пищеварении, при нехватке ферментов поджелудочной железы – после 10 процедур практически в пять-шесть раз улучшается работа поджелудочной железы.

Даже раны после вырывания зубов затягиваются в несколько раз быстрее, магнитотерапия снимает зубную боль, опухоль. Помогает восстанавливаться после операций, в том числе и пластических – швы заживают в два раза быстрее, отеки снимаются за несколько сеансов.

Наш комплекс снимает усталость, помогает при метеочувствительности. Успешно лечится повышенное кровяное давление. Лечение, проводимое на комплексе «Мультимаг», эффективно и безболезненно, без побочных эффектов. Но обязательно нужен точно установленный диагноз, чтобы начать процедуры.

– Зимний сезон выдался очень травмоопасным. Переломы, ушибы, вывихи, растяжения – это не полный перечень последствий нечищенных ото льда и снега тротуаров.

– При помощи курса магнитотерапии кости при переломах заживают значительно быстрее. Например, если при многих переломах иммобилизация рекомендуется шесть недель, то после применения 10 процедур магнитотерапевтического комплекса кости срастаются в два раза быстрее – через три недели можно снимать гипс. Уже через день, максимум два, отек от перелома проходит, и боли практически исчезают. А перелом позвоночника лечится за три месяца (вместо шести).

Вот потому нашими постоянными пациентами являются спортсмены: они чаще всего подвержены различным травмам, а восстанавливаться им надо как можно скорее. Переломы, ушибы, растяжения – со всеми этими проблемами «Мультимаг» успешно справляется.

– Печальную статистику не так давно озвучил Литовский центр инфекционных заболеваний и СПИД. В Литве уровень заболеваемости туберкулезом в 4 раза превышает средний по Евросоюзу, мы входим в число стран повышенной группы риска.

– Я за свою врачебную практику просветил сотни тысяч больных. Но таких запущенных случаев туберкулеза, какие выявляются сейчас, за свою практику я давно не наблюдал. Самое страшное даже не в том, как выглядят легкие такого больного, а в том, что распространены открытые формы туберкулеза, которых раньше, казалось, уже не было. К тому же появились резистентные формы – вообще не поддающиеся лечению – обычные лекарства в таких случаях не действуют.

Кроме туберкулеза, существует довольно много болезней легких. Но люди, как правило, не хотят заниматься профилактикой болезней и проверяться, как им кажется, без нужды, а врачи не настаивают. Хотя в большинстве случаев здоровье людей зависит именно от превенции болезни. Так, ежегодное рентгеновское исследование легких помогает выявить на ранней стадии не только туберкулез, но и рак. А ведь запущенная форма туберкулеза часто впоследствии приводит к раку легких. Чем раньше диагностировать болезнь, тем легче и эффективнее лечить, тем благоприятнее прогноз. При туберкулезе ничего не слышно, зато все отлично видно на рентгеновском снимке.

– Если мы говорим о превентивных и профилактических мерах, чем в этом случае может помочь клиника «Томография»?

– Преимущество частных клиник состоит в том, что в них можно без проволочек, очередей быстро пройти полное медицинское обследование. Мы можем уделить больному больше времени, нежели в поликлинике. В нашей клинике проводится полный комплекс рентгенологических исследований. Это на сегодняшний день старый, проверенный способ диагностики. Если после рентгеновских исследований у врача появляются какие-то сомнения, тогда делаем или компьютерную томографию, или магнитно-резонансную томографию (магниторезонансный томограф в клинике – открытой системы, поэтому мы можем исследовать больных с клаустрофобией, которых среди наших пациентов около 15 процентов).

Например, при исследовании желудка не обязательно сразу прибегать к такой не совсем приятной процедуре, как гастроскопия (эндоскопический осмотр желудка с помощью гастроскопа – зонда). Эта процедура не столько болезненная, сколько неприятная. У нас в клинике с помощью обычного рентгенологического обследования органов брюшной полости можно проверить пищевод, желудок, двенадцатиперстную, тонкую и толстую кишку. Это так называемое исследование с пассажем, когда видим пищевод больного с первого глотка, который попадает в него. Данный метод помогает увидеть пищевод, определить, как он работает, нет ли рефлюкса или эрозий. В желудке ищем признаки гастрита, эрозий и всегда стараемся убедиться, что нет никаких признаков рака. Проверяя двенадцатиперстную кишку, можем увидеть изъязвления, дивертикулы и дивертикулиты, нет ли признаков панкреатита или рака поджелудочной железы. Процедура проводится в три этапа – поэтому пациент приходит в клинику три раза – утром, после обеда и на следующий день.

Кроме рентгенологического обследования, для выявления заболеваний, в частности, желудка, печени, поджелудочной железы, желчного, мочевого пузыря, применяется ультразвуковая диагностика.

Человек может обратиться к нашим врачам-специалистам по поводу лечения многих заболеваний, в том числе тех, которые обостряются весной. Во многих случаях для лечения мы применяем не только медикаменты. Аппарат «Мультимаг» помогает справиться с болезнями без лекарств.

Клиника «Томография» находится по адресу: Вильнюс, ул. Калварию, 323 (в помещении Дома социальной опеки пожилых людей).

Телефоны: (8 – 5) 271 1781, (8 – 5) 237 4579, моб. 8 69914697.

Время работы: понедельник – пятница с 8 до 16 часов.

Нужна предварительная запись по телефону как к врачу-специалисту, так и на исследование и сеансы магнитной терапии. Студентам, пенсионерам, людям с ограниченными возможностями на исследования действует постоянная 10-процентная скидка. Первичный осмотр пенсионеров – бесплатный.

Консультация врача для назначения лечения магнитотерапевтическим аппаратом «Мультимаг» бесплатная.

Наталья ТРОЯНОВА

Метки: N15 (1207) 12 апреля, Клиника «Томография»