Клиника «Томография»: как сохранить здоровье без лекарств

Последние теплые дни уходящего сентября, как компенсация за холодное лето 2017, еще не означали, что остаток осени будет таким же. Поэтому сейчас самое время позаботиться о профилактике гриппа и других простудных явлений в виде насморков, кашлей и бронхитов.

Конечно, лучшая защита от гриппа – это прививка. Но вакцина защищает только от определенных штаммов гриппа, не защищает от других, а уж тем более от простуды. Поэтому сделав прививку от гриппа, вы обезопасите свой организм от атаки наиболее опасных вирусов, но остается еще более 200 видов вирусов, которые менее опасны для человека, но также могут явиться причиной заболеваний ОРВИ. Вот потому говоря о сезонной профилактике, нужно в первую очередь укреплять иммунную систему, которая является одной из самых важных систем организма, так как именно она обеспечивает защиту человека от болезнетворных микробов.

– Причин для снижения иммунной защиты организма существует немало, – говорит руководитель столичной клиники «Томография», доктор медицинских наук, врач-радиолог Константинас Ромуальдас Добровольскис. – Это неполноценное, некачественное питание, голодание, частые стрессы, недосыпание, а также вредные воздействия окружающей среды. Интересный факт, что состояние иммунитета может меняться в зависимости от времени года. Так, весной и осенью иммунитет, как правило, больше страдает, снижается защитная способность организма. Если за сезон человек болеет простудными заболеваниями более четырех раз, возникают частые рецидивы герпеса, гнойничковых заболеваний кожи, появляются болевые ощущения в суставах и мышцах, головные боли, нарушения сна – это говорит о том, что его иммунитет ослаблен.

Для укрепления иммунитета в первую очередь необходимы витамины и микроэлементы. Их недостаток можно восполнить с помощью мультивитаминных комплексов, но в целом лучше получать витамины в натуральном виде. Из всего щедрого многообразия овощей и фруктов на наших прилавках предпочтение надо отдавать местным – тем, которые были выращены в Литве. Именно в них содержатся необходимые для человека витамины, тогда как в импортных фруктах они практически отсутствуют.

Однако для укрепления иммунной системы нужен целый комплекс мер профилактики, включая закаливание организма, физические упражнения, избегание стрессов, эмоционального напряжения и многое другое. Это все теория, а на практике при нынешнем ритме жизни вряд ли мы придерживаемся превентивных мер. Даже отдых в теплых краях (особенно осенью) и укрепление иммунной системы с помощью солнца и морского воздуха по возвращении в наш влажный и холодный климат не защищают нас от сезонных простуд и гриппа.

– Что может предложить ваша клиника в качестве профилактики простуды и гриппа?

– Мы предлагаем своим пациентам пройти сеансы магнитно-волновой терапии с помощью аппарата «Мультимаг», наличием которого может похвастаться наша клиника. Причем в арсенале клиники уже не один, а два таких аппарата, поскольку число желающих пройти оздоровительные процедуры постоянно увеличивается.

За 10 лет использования комплекса он превзошел все наши ожидания. Одним из свойств аппарата, а в нем заложено более 500 лечебных программ, является укрепление иммунной системы. Аппарат незаменим в качестве профилактики простуды и гриппа. Если человек прошел хотя бы 5 сеансов магнитотерапии, то во время эпидемии гриппа и простудных заболеваний он не заболеет. Более того, человек даже может пройти курс магнитотерапии уже болея гриппом, чтобы в дальнейшем не произошло осложнений. Для таких больных мы назначаем отдельное время, чтобы они не смогли заразить здоровых пациентов, а после сеанса очищаем кабинет.

В нашей практике встречаются случаи, когда к нам обращаются люди с сильным насморком. Предположим, человеку предстоит лететь на самолете, выступать на конференции или он работает с детьми, понятно, что насморк ему совершенно некстати. Всего после нескольких сеансов магнитотерапии (обычно трех) насморк проходит. Недаром весь медицинский персонал клиники во время эпидемии не болеет ни гриппом, ни простудой, потому что даже фон, который излучает аппарат, оказывает лечебное воздействие. Мы наблюдаем такую тенденцию, что те больные, которые проходили сеансы магнитотерапии по другим заболеванием, например, лечили суставы, настолько укрепляли свой иммунитет, что гриппом тоже не болели.

– Можно ли детям укреплять иммунную систему с помощью «Мультимага»?

– Не можно, а нужно. Пациенты нашей клиники приводят своих детей перед началом или во время учебного года, чтобы укрепить иммунитет, и не только. Детям подходят все лечебные программы, заложенные в программу аппарата, просто продолжительность процедур значительно сокращается, поскольку расчет идет исходя из веса ребенка. Детям, как правило, хватает пяти процедур для достижения нужного эффекта.

Магнитная терапия очень помогает при аллергии как у детей, так и у взрослых. Только необходимо установить причину ее возникновения. Она может носить не только сезонный характер, но и быть круглогодичной. Мы в первую очередь выясняем у пациентов, что находится у них в квартире, пытаясь выявить аллергены. Ими могут быть даже обычные комнатные цветы. Среди растений, которые могут вызвать аллергические реакции, называют те, которые содержат эфирные масла. Таким цветком является обычная пеларгония (герань), в листьях которой содержатся эфирные масла; эуфорбия (или молочай), содержащая едкий млечный сок, который может вызывать аллергическую реакцию у человека. Список таких растений достаточно большой. Даже земля в цветочном горшке может вызвать аллергию. Не говоря о бытовой химии, аллергия на которую становится все более распространенным явлением. Со временем это может привести даже к хронической обструктивной болезни легких.

«Мультимаг» прекрасно снимает аллергические реакции, приступы астмы. Помогает при лечении острых и хронических бронхитов, очищает легкие, избавляет от мокроты. Упрощает процесс лечения воспаления легких – выздоровление проходит в два раза быстрее.

– Кишечные инфекции, расстройства пищеварительной системы – с такими проблемами люди чаще сталкиваются именно осенью. Помогает ли в этих случаях магнитная терапия?

– Сегодня расстройства пищеварительной системы очень распространены – по статистике ими страдает примерно половина взрослого населения в мире. Это связано, в первую очередь, с неблагоприятной экологией, неправильным питанием и, конечно, стрессом. «Мультимаг» помогает справиться с кишечными проблемами, при расстройствах кишечника улучшает его работу, хорошо помогает при запорах, после операций на желудочно-кишечном тракте.

Осеннее изобилие фруктов и овощей тоже провоцирует заболевания желудочно-кишечного тракта, в том числе рефлюкс – спонтанный заброс в пищевод содержимого желудка. Магнитные волны помогают успешно заживлять эрозии в желудке, пищеводе: в четыре раза улучшается кровоток, следовательно, эрозии пропадают. С помощью магнитных волн трофические язвы исчезают за 10-15 дней.

– Осенне-зимний период порождает и депрессионные состояния.

– Магнитная терапия помогает при стрессах, нервных заболеваниях, лечит депрессию. Мы просим пациентов уже после первого сеанса от депрессии перестать принимать лекарства, чтобы посмотреть, как комплекс помогает справиться с болезнью. «Мультимаг» снимает усталость – уже за один сеанс повышаются тонус всего организма, работоспособность. Аппарат помогает метеозависимым людям, прибавляет энергии, снимает бессонницу.

Такой же положительный эффект программы оказывают и на головные боли, характерные для этого периода времени, включая мигрени. Ведь причиной головных болей может быть не только мигрень, но и повышенное или пониженное давление, нарушение пищеварения, психические расстройства. Если при исследовании головы мы не находим у пациента органических изменений, а такое бывает в 70 % случаев, тогда часто ставим диагноз – мигрень. Лечение магнитными волнами в 90% случаев дает положительный результат – то есть головные боли проходят на определенный период – одним больным хватает курса на год, а другим приходится уже через полгода обращаться в клинику. Часто в клинику обращаются учителя перед началом учебного года. Пройдя 10 процедур, они не страдают головными болями в течение почти всего учебного процесса.

Магнитная терапия хорошо справляется с проблемами позвоночника, в том числе у пожилых людей. За десять сеансов возвращается подвижность, исчезают боли, человек свободно ходит уже без палочки. «Мультимаг» помогает при цистите, воспалительных заболеваниях кожи, при подагре, остеохондрозах, остеопорозе, хроническом панкреатите. Даже раны после вырывания зубов затягиваются в несколько раз быстрее. При переломах кости заживают в два раза быстрее.

Своим пациентам я всегда говорю, что если они хотят полноценно жить, они должны каждые полгода (или раз в год) проходить сеансы магнитотерапии. Неважно, какое это заболевание – хроническое или нет. В любых случаях важна превенция. Не надо ждать обострения болезни, а ее всегда можно предупредить заблаговременно. Тогда улучшается качество жизни человека. С помощью аппарата успешные результаты получаем при лечении болей разного происхождения. Лечение, проводимое на комплексе «Мультимаг», эффективно, безболезненно и без побочных эффектов.

Хочу еще раз напомнить: чтобы лечить при помощи комплекса «Мультимаг», мы должны знать, что лечить, какую конкретно задать программу, то есть знать точный диагноз. Пациент может прийти к нам с исследованиями из других клиник или пройти обследование у нас.

В клинике можно установить диагноз с помощью компьютерной томографии, магнитного резонанса, рентгеновского и ультразвукового исследований, получить профессиональную консультацию врачей-специалистов: неврологов, пульмонологов, гастроэнтерологов, радиологов и ортопедов-травматологов.

Наталья ТРОЯНОВА

Клиника «Томография» находится по адресу: Вильнюс, ул. Калварию, 323 (в помещении Дома социальной опеки пожилых людей).

Телефоны: (8 – 5) 271 1781, (8 – 5) 237 4579, моб. 8 69914697.

Время работы: понедельник – пятница с 8 до 16 часов.

Нужна предварительная запись по телефону как к врачу-специалисту, так и на исследование и сеансы магнитной терапии. Для студентов, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями для исследований действует постоянная 10-процентная скидка. Первичный осмотр пенсионеров – бесплатный.

Консультация врача для назначения лечения магнитотерапевтическим аппаратом «Мультимаг» для пенсионеров бесплатная.

Метки: N41 (1181) 12 октября, Клиника «Томография», Мультимаг