Клиника «Томография»: магнитотерапия – медицина будущего

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Приступы нестерпимой головной боли знакомы всем. Только у одних это неприятное состояние проходит сразу же после выпитой таблетки, а другие становятся недееспособными на долгие часы.

– Прежде чем искать причину головной боли, необходимо выяснить, не было ли каких-то сопутствующих факторов, которые могли бы спровоцировать приступ, – говорит руководитель столичной клиники «Томография», доктор медицинских наук, врач-радиолог Константинас Ромуальдас Добровольскис.

Длительная напряженная работа в закрытом помещении без доступа свежего воздуха или даже незначительное употребление алкоголя могут привести к неприятным ощущениям. Но если головные боли стали частым явлением, то тут уже без помощи врача не обойтись.

– Чем могут быть вызваны регулярные приступы головной боли?

– В первую очередь они могут быть связаны с повышенным или пониженным давлением. Но взаимосвязь головной боли и повышенного артериального давления часто интерпретируется неправильным образом. Большинство считают, что повышение артериального давления приводит к головным болям, однако на самом деле головные боли как сильный стресс для организма приводят к рефлекторному повышению давления. То есть боль может быть причиной, а не симптомом высокого давления. Но это при условии, что нет гипертонии. Если она выявлена, тогда необходимо принимать лекарства для снижения давления.

К сожалению, в последнее время выявляется еще одна неблагоприятная тенденция – когда против повышенного давления на регулярной основе принимаются лекарства, которые у некоторых больных вызывают побочные эффекты в виде распухания ног, длительного сухого кашля, аллергических реакций на коже или частых головокружений. Надо для себя выработать правило, что давление следует измерять постоянно – до трех раз в течение дня. Тогда больной может сам контролировать употребление лекарств для нормализации давления. Бывает, что давление в норме, а человек начинает его понижать, не измерив предварительно. Именно пониженное давление может стать причиной головокружений, слабости. Некоторые лекарства от повышенного давления могут вызвать сухой кашель. Больным даже выписывают антибиотики, а на самом деле достаточно поменять лекарство — и кашель проходит.

Существует много видов головной боли. Они могут быть связаны с нарушением пищеварения, психическими расстройствами, зубной болью, воспалительными процессами в зубах. Например, чрезмерное употребление болеутоляющих лекарств приводит лишь к большему числу головных болей, а не к меньшему. Существуют головные боли перенапряжения, которые появляются вследствие стресса, волнений, напряженного ритма, физических нагрузок. Кофеин тоже влияет на кровоток в мозг. Поэтому слишком частое употребление кофеина может вызвать головную боль, так же как и резкий отказ от кофеина. Женщины нередко испытывают головные боли, связанные с гормональными колебаниями. Головные боли иногда возникают в результате аллергической реакции. Боль от этих головных болей часто фокусируется в области синуса и в передней части головы.

Ну и конечно, одна из самых неприятных головных болей – это мигрень. Это интенсивное пульсирование из глубины вашей головы может длиться несколько дней. Головная боль значительно ограничивает вашу способность участвовать в повседневной жизни. Мигрень коварна тем, что очень трудно найти ее причину. Очень часто при исследовании головы мы не находим у пациента органических изменений, а такое бывает в 70% случаев, тогда часто ставим диагноз – мигрень. От мигрени, к сожалению, невозможно избавиться полностью. Но вполне можно хорошо ее контролировать.

– Каким образом?

– С помощью магнитоволновой терапии – аппаратом «Мультимаг», в котором создано около 500 различных лечебных программ. Несмотря на то, что магнитные волны в нем запрограммированы соответственно болезням и их локализации, пульсирующие магнитные поля оказывают лечебное действие на весь организм человека. Уникальность аппарата состоит в том, что он предназначен для дозированного воздействия слабыми частотно-модулированными магнитными полями как на весь организм человека в целом, так и на отдельные его части. Для каждой патологии подбираются специальные программы. Только для различных видов головной боли, включая давление, имеется 14 программ.

Ведь история появления «Мультимага» в нашей клинике тоже не случайна. В 2006 году на медицинской выставке в Дюссельдорфе он впервые был выставлен (в том же году «Мультимаг» получил лицензию Европейского союза на использование в медицинских учреждениях) на стенде Голландии. Меня тоже заинтересовала эта новинка, особенно после того, когда воочию увидел, какое лечебное воздействие она оказывает на мигрень. Среди группы врачей на выставке оказалась женщина, у которой начинался приступ мигрени. Врач, представляющий «Мультимаг» посетителям, предложил ей испытать на себе работу аппарата. За 20 минут сеанса головная боль у нее стала меньше, но совсем не прошла. Ей предложили повторить процедуру на следующий день. После второй процедуры головная боль почти исчезла, а после третьей – приступ мигрени так и не начался. В 2007 году этот первый аппарат появился в арсенале нашей клиники. Несколько лет назад мы приобрели еще один «Мультимаг», в котором появилась дополнительная функция, – он оснащен специальным датчиком для пульса. В этом случае в зависимости от пульса магнитныe поля тоже меняются.

«Мультимаг» успешно лечит любое давление, нужно только установить его причину. Например, та же гипертония имеет целый ряд причин: плохая работа почек, надпочечников, сердца, щитовидной железы – все это может вызвать повышение давления. «Мультимаг», во-первых, помогает улучшить действие лекарств, которые употребляет больной от гипертонии (не нужно применять слишком больших доз), и, во-вторых, в дальнейшем нормализует давление. В нашей клинике есть пациенты, у которых после 10 сеансов магнитной терапии на протяжении нескольких лет давление не повышалось. То есть давление нормализуется уже без лекарств.

Такой же положительный эффект программы оказывают и на головные боли, включая мигрень. Лечение магнитными волнами в 95% случаев дает положительный результат – то есть головные боли проходят на определенный период – одним больным хватает курса на год, а другим приходится уже через полгода обращаться в клинику. Поэтому мы и предлагаем пациентам на первоначальном этапе проходить курс магнитотерапии каждые полгода по пять процедур, не дожидаясь, когда головные боли возобновятся. Часто в клинику обращаются учителя перед началом учебного года. Пройдя 10 процедур, они не страдают головными болями в течение почти всего учебного процесса.

Скольким людям «Мультимаг» помог отказаться от лекарств! Особенно в случаях с мигренью. Ведь в 30% случаев после проведенного исследования с помощью компьютерной томографии или магнитного резонанса и не найдя у пациента органических изменений (в том числе аневризмы головного мозга), назначаем лечение магнитными волнами без установки диагноза, полагая, что это все-таки мигрень.

– За счет чего достигается такой эффект?

– В первую очередь магнитные волны освобождают и расширяют сосуды, кроме того, кровоток головного мозга ускоряется в четыре раза, оснащая его клетки питанием и кислородом. Не случайно магнитотерапия используется в качестве реабилитации после ишемического инсульта. Эритроциты начинают двигаться быстрее – как следствие очаги ишемического инсульта уменьшаются или исчезают. Часто после 10 процедур у больных, перенесших инсульт, значительно быстрее восстанавливаются двигательные функции, возвращается речь.

«Мультимаг» может помочь и в качестве профилактики инсульта. Ведь инсульт не всегда возникает внезапно: чаще всего ему предшествуют различные признаки. Как правило, это сильные головные боли, головокружение, которое сопровождается мельканием «мушек» перед глазами, могут возникать ощущения онемения кончиков пальцев, искривление какой-то части лица, нарушение речи. Если эти симптомы не пропустить, то с помощью аппарата можно даже предотвратить ишемический инсульт.

Магнитотерапия помогает при различных видах паралича – нарушении двигательной функции. Лечит стрессы, нервные заболевания, депрессию. Снимает усталость – уже за один сеанс повышаются тонус всего организма и работоспособность. Аппарат помогает метеозависимым людям, прибавляет энергии, снимает бессонницу.

За время использования аппарата в нашей клинике в 90-95% случаев мы смогли помочь больным. Поэтому с уверенностью можем сказать, что аппарат «Мультимаг» – это новый современный этап в развитии магнитной терапии, когда болезни успешно лечатся без лекарств. Мы говорим своим пациентам, что после пяти процедур магнитотерапии вы станете на пять лет моложе, а после десяти – на все десять.

Но прежде чем приступить к лечению магнитными волнами, надо установить точный диагноз. Врач должен знать, что лечить, какую конкретно программу необходимо задать. Преимущество нашей клиники состоит еще и в том, что установить диагноз мы можем сразу на месте с помощью необходимых исследований. Как правило, стараемся сделать магнитный резонанс – это лучшее безвредное исследование на сегодняшний день. К тому же у нас магниторезонансный томограф – открытой системы, поэтому мы можем исследовать больных с клаустрофобией, которых, по статистике бывает около 15 процентов. Кроме того, хорошей новостью стало то, что кардиостимуляторы нового поколения не боятся магнитных полей. Поэтому больным с новыми сердечными стимуляторами тоже можно проводить такие исследования, а также лечить их с помощью магнитных волн. При использовании «Мультимага» нет противопоказаний и для тех, у кого установлены зубные, суставные импланты.

Пациент может прийти в клинику и с уже готовым исследованием. Кроме того, с направлением от врача-специалиста второго уровня или терапевта (если он консультант) исследование с помощью магнитного резонанса или компьютерного томографа в клинике проводится бесплатно.

В клинике работает команда врачей-профессионалов, предоставляющих полный спектр услуг, – от установления диагноза с помощью компьютерной томографии, магнитного резонанса, рентгеновского и ультразвукового исследований до консультаций врачей-специалистов: неврологов, пульмонологов, гастроэнтерологов, радиологов и ортопедов-травматологов.

Наталья ТРОЯНОВА

Клиника «Томография» находится по адресу: Вильнюс, ул. Калварию, 323 (в помещении Дома социальной опеки пожилых людей).

Телефоны: (8 – 5) 271 1781, (8 – 5) 237 4579, моб. 8 69914697.

Время работы: понедельник – пятница с 8 до 16 часов.

Нужна предварительная запись по телефону как к врачу-специалисту, так и на исследование и сеансы магнитной терапии. Студентам, пенсионерам, людям с ограниченными возможностями на исследования действует постоянная 10-процентная скидка. Первичный осмотр пенсионеров – бесплатный.

Консультация врача для назначения лечения магнитотерапевтическим аппаратом «Мультимаг» – бесплатная.