Клиника «Томография»: хронические болезни можно контролировать

В последние годы во всем мире наблюдается неблагоприятная тенденция увеличения числа людей, страдающих хроническими заболеваниями. Чем старше человек становится, тем выше риск развития болезней, которые впоследствии могут перерасти в постоянные. Медики называют хронизацию болезней одним из вызовов современной цивилизации.

Сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, диабет, гипертония, заболевания суставов и желудочно-кишечного тракта – все эти болезни уже неприятны сами по себе, а потому требуют от людей, страдающих ими, особенного внимания к своему здоровью. Как правило, излечиться от них невозможно, но можно добиться такого результата, чтобы болезнь в течение длительного времени не обострялась, а значит, качество жизни человека значительно улучшилось.

Здесь наряду с лекарствами на помощь больному приходят современные медицинские инновационные технологии. К таким относится магнитотерапевтический комплекс «Мультимаг» – совместная разработка ученых Германии, Голландии и России. Этот лечебный комплекс вот уже более 10 лет находится в арсенале столичной клиники «Томография».

– Аппарат такого типа лечит магнитными волнами весь организм человека. Врачу остается лишь для каждой конкретной патологии подобрать специальную программу, – говорит руководитель столичной клиники «Томография», доктор медицинских наук, врач-радиолог Константинас Ромуальдас Добровольскис.

Магнитотерапия используется при ишемическом инсульте, инфаркте, поскольку магнитные волны благоприятно действуют как на сосуды, так и на кровоток, ускоряя его в четыре раза. Поэтому улучшается питание всех клеток организма (это особенно важно для нейронов головного мозга). Даже старые клетки омолаживаются, получая больше кислорода и других питательных веществ. Отсюда достигается такой лечебный эффект. Не случайно «Мультимаг» может помочь и в качестве профилактики инсульта.

С таким же успехом аппарат лечит сердечно-сосудистые заболевания. Если бы каждый больной, перенесший инфаркт, сразу же после выписки из больницы обращался в нашу клинику, то с помощью магнитотерапии можно было бы избежать повторного его возникновения. Магнитотерапия – это своего рода реабилитация после инфарктов и инсультов.

С одним из наших пациентов пять лет назад случился первый инфаркт, потом был второй. К сожалению, о «Мультимаге» родственники больного узнали достаточно поздно, поэтому обратились к нам в клинику, когда было упущено время. Тем не менее мы смогли ему помочь. Нас очень радует тот результат, который достигается после сеансов магнитотерапии – на наших глазах здоровье человека улучшается с каждым днем.

Для достижения наилучшего результата как после инстульта, так и инфаркта нужно обязательно пройти 10 процедур магнитной терапии. После чего для больных, перенесших ишемический инсульт, делается перерыв на 2-3 недели, а потом еще проводится 5 дополнительных процедур с помощью аппарата «Мультимаг». Затем процедуры повторяются каждые полгода. Вероятность повторных инфарктов и инсультов у таких больных минимизируется. Магнитотерапия – это профилактика последующих инсультов и инфарктов.

Уже после 10 процедур магнитотерапии у больных, перенесших инсульт, значительно быстрее восстанавливаются двигательные и речевые функции, восстанавливается память.

– Говоря о хронических заболеваниях нельзя не сказать и о болезнях позвоночника, суставов.

– Мы говорим о том, что человек может обратиться к нашим врачам-специалистам по поводу лечения многих заболеваний, в том числе хронических заболеваниях суставов, позвоночника, дыхательных путей, пищеварительного тракта. Во многих случаях для лечения не обязательно применять лекарства. Например, при систематических болях в позвоночных дисках нарушается кровообращение, и они, диски, становятся сухими. После магнитно­волновой процедуры они опять приобретают нормальную форму, становятся влажными, поскольку в них в четыре раза улучшается кровообращение. После определенного курса лечения – количество процедур зависит от степени тяжести заболевания – позвоночник приходит в норму. При сильных поражениях дисков и суставных отростков необходимо пройти как минимум 10 сеансов, а затем раз в полгода повторять процедуру. Но, как показывает практика, больные приходят не раньше чем через год. Как только опять почувствуют, что позвоночник начинает болеть.

Успешно лечится магнитными волнами воспаление нервных корешков, выходящих из позвоночника, то, что в народе называют радикулитом. Он может быть вызван изменениями в самом позвоночнике или появиться в результате элементарной простуды. В незапущенном состоянии хватает пяти сеансов, чтобы боль прошла.

«Мультимаг» помогает при лечении межпозвоночных грыж, но здесь все зависит от ее размера. Если грыжа достаточно большая – около 7 мм, помочь человеку (минуя хирургическое вмешательство) мы уже не можем. Но если грыжи еще до 5 мм, тогда беремся за лечение. Уже после 10 процедур магнитотерапии грыжа уменьшается.

В нашу клинику часто обращаются с проблемами плечевых и коленных суставов. Приходят пациенты, которым уже давно следовало оперировать коленные суставы, но, периодически проходя магнитотерапевтическое лечение, они по сей день чувствуют себя вполне нормально.

Многие наши пациенты, страдая болями в позвоночнике, в суставах, два раза в год проходят курс магнитотерапии, чтобы, как они говорят, жить без болей. Таким больным мы помогаем поддерживать нормальное состояние позвоночника и избегать обострений. То есть в таких ситуациях гораздо проще пройти профилактический курс и жить полноценной жизнью, не ожидая рецидива.

– Еще одно распространенное и очень неприятное заболевание – остеопороз, причем у женщин он встречается чаще, чем у мужчин.

– Потому что в большинстве случаев он появляется у женщин после наступления менопаузы. Остеопороз проявляет себя целым рядом признаков, к которым относятся болезненные ощущения в области спины и костных тканей, частые переломы. Сказать, что остеопороз не лечится и человек до конца своих дней вынужден терпеть боль и неудобства, было бы неправильно. Остеопороз лечится на любой стадии заболевания, другое дело, что процесс лечения длительный. Как правило, его очень тяжело диагностировать на ранней стадии, и пациент обращается к врачу только тогда, когда заболевание начинает явно проявляться.

Поэтому первейшим методом борьбы с остеопорозом является его профилактика. И в этом случае очень помогает магнитотерапия. Если бы всем женщинам после 45-50 лет проводился курс лечения аппаратом «Мультимаг», риск заболеть остеопорозом уменьшился бы в разы. Уже после пяти процедур развитие остеопороза приостанавливается, поскольку после лечения улучшается усвоение кальция. На сегодняшний день мы можем констатировать, что после проведенных 10 сеансов аппаратом «Мультимаг», уже через полгода, делая замеры костей, наблюдаем, что данные остеоденситометрии улучшаются не менее чем на 0,5 единицы, причем без лекарств. Поэтому больные остеопорозом должны два раза в год проходить профилактические сеансы магнитотерапии.

Аппарат помогает при таком неприятном заболевании, как подагра – после первого сеанса у больного исчезает боль и снимается отечность. Следует понять, что подагру, к сожалению, вылечить нельзя, но ее можно контролировать. Процедуры магнитно-волновой терапии облегчают протекание болезни, снимают периоды обострения. Более того, если больной исключит из своего рациона продукты, провоцирующие острый приступ подагры, то качество жизни значительно улучшится. Не врачи должны следить за вашим питанием, а больные сами должны строго контролировать то, что может вызвать приступ. Больным с подагрой мы даем список продуктов, которые нельзя употреблять. Но опять же, не всегда продукты «под запретом» могут спровоцировать заболевание. Для каждого больного такой список очень индивидуален, и потому методом проб и ошибок он должен установить лично для себя те продукты, которые ему не подходят. Но надо всегда помнить: то, что он может без последствий есть сегодня, не значит, что в будущем эти продукты не проявят себя иначе.

Магнитотерапия подходит для женщин в качестве профилактики цистита, нарушений менструального цикла, для мужчин – эффективен в качестве профилактики простаты и лечения аденомы простаты – снимается воспаление, расширяется мочеиспускательный канал и, как следствие – прекращаются ночные походы в туалет. Магнитотерапия помогает справиться со многими болезнями, в том числе и с бесплодием: лечит непроходимость (сужение) маточных труб. Бывают ситуации, когда необходимо лечить как мужа, так и жену. Например, если у супруга снижена активность сперматозоидов. У нас есть хорошие результаты: «дети «Мультимага» – говорим мы в шутку – уже 10 супружеских пар смогли познать счастье материнства и отцовства.

«Мультимаг» помогает вывести камни, которые застревают в мочеточнике. Аппарат помогает нормализовать работу кишечника, избавляет от запоров. Успешно заживляет эрозии в желудке, пищеводе, помогает при хроническом панкреатите, плохом пищеварении, при нехватке ферментов поджелудочной железы – после 10 процедур практически в пять-шесть раз улучшается работа поджелудочной железы.

– Жара и отсутствие дождей создают благоприятные условия для обострения хронических заболеваний верхних дыхательных путей. Кроме того, обостряются аллергические реакции организма. Чем может помочь магнитотерапия?

– «Мультимаг» помогает уменьшить или вообще снять на некоторое время (обычно – на полгода) приступы астмы. Помогает при лечении острых и хронических бронхитов, лечит хроническую обструктивную болезнь легких. Магнитная терапия очень помогает при аллергии как у детей, так и у взрослых. Только необходимо установить причину ее возникновения. Она может носить не только сезонный характер, но и быть круглогодичной. Мы в первую очередь выясняем у пациентов, что находится у них в квартире, пытаясь выявить аллергены. Ими могут быть даже обычные комнатные цветы, например, пеларгония (герань), в листьях которой содержатся эфирные масла, вызывающие аллергическую реакцию.

Хорошо поддается лечению повышенное кровяное давление. Однако гипертония тоже имеет целый ряд причин – плохая работа почек, надпочечников, сердца, щитовидной железы. Поэтому нужно устранить причину, а использование аппарата «Мультимаг», во-первых, помогает улучшить действие лекарств, которые употребляет больной от гипертонии (не нужно применять слишком больших доз), и, во-вторых, в дальнейшем нормализует давление.

Всегда надо помнить, что практически все синтетические лекарства имеют побочные эффекты. Поэтому в тех случаях, когда можно избежать их применение, а вместо этого укреплять организм, и тем самым создавать профилактический барьер болезням, которые повторяются, тогда «Мультимаг» – это, действительно, новое слово в лечении и профилактике хронических болезней.

Наталья ТРОЯНОВА

Клиника «Томография» находится по адресу: Вильнюс, ул. Калварию, 323 (в помещении Дома социальной опеки пожилых людей).

Телефоны: (8 – 5) 271 1781, (8 – 5) 237 4579, моб. 8 69914697.

Время работы: понедельник – пятница с 8 до 16 часов.

Нужна предварительная запись по телефону как к врачу-специалисту, так и на исследование и сеансы магнитной терапии. Студентам, пенсионерам, людям с ограниченными возможностями на исследования действует постоянная 10-процентная скидка. Первичный осмотр пенсионеров – бесплатный.

Консультация врача для назначения лечения магнитотерапевтическим аппаратом «Мультимаг» бесплатная.

Зак. № LK-136.