Клинтон допустила участие в президентских выборах в США

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Экс-госсекретарь Хиллари Клинтон не исключила, что будет принимать участие в предвыборной президентской гонке в 2020 году, сообщает CNN.

Отмечается, что слова 71-летней Клинтон не гарантируют, что она занимается проработкой своей кампании.

Напомним, в 2016 году на выборах президента США представитель Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу. Он получил голоса 304 членов коллегии выборщиков, Клинтон – 227. В то же время по общему числу голосов избирателей Клинтон обошла Трампа: за нее проголосовали 48,07% избирателей против 45,99% у Трампа. Победы Трамп достиг из-за существующей в США системы непрямых выборов.

korrespondent.net