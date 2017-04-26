  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.04.27 Текущий номер: N16 (1156) 20 апреля
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

Клубы одобрили реформу Лиги чемпионов

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 27, 0:01   |   Комментариев: 0

Ассоциация европейских футбольных клубов (ECA) одобрила реформу Лиги чемпионов, согласно которой сильнейшие клубы континента будут попадать на турнир без отбора.

спортГенеральная ассамблея ECA приняла цикл реформ, которые пройдут в еврокубках с 2018 по 2021 год. Все 155 членов ассамблеи проголосовали за изменение турниров. Об этом рассказал глава Ассоциации Карл-Хайнц Руммениге.

«Изменение формата клубных соревнований — без сомнения, отличная новость для всех клубов в Европе. Все в европейском футболе смогут извлечь пользу из этих реформ. Лига чемпионов станет более сильным и эмоциональным соревнованием, чем раньше», — сказал Руммениге.

Основные изменения касаются Лиги чемпионов. С сезона 2018/2019 годов клубы, которые займут первые четыре места в четырех сильнейших национальных чемпионатах, попадут в групповой этап Лиги чемпионов напрямую, без отбора. Сейчас в рейтинге лидируют Испания, Германия, Англия и Италия, и если в этом сезоне клубы из этих стран могли выбивать друг друга из соревнования на последнем квалификационном этапе, то с 2018 года они будут попадать в групповой этап автоматически.

Заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджо Маркетти сообщил, что изменения призваны сохранить за Лигой чемпионов статус сильнейшего соревнования в мире. Кроме того, благодаря реформам турнир сможет сохранить зрительский интерес.

УЕФА ожидает, что эти реформы приведут к увеличению призовых. Часть этих денег планируется передать Лиге Европы с тем, чтобы увеличить призовой фонд турнира.

Инф. «ЛК»

Метки:  , , ,

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Защитный вопрос *

Реклама
Сегодня в Литве
Мы в Фейсбуке!
﻿