Ассоциация европейских футбольных клубов (ECA) одобрила реформу Лиги чемпионов, согласно которой сильнейшие клубы континента будут попадать на турнир без отбора.
Генеральная ассамблея ECA приняла цикл реформ, которые пройдут в еврокубках с 2018 по 2021 год. Все 155 членов ассамблеи проголосовали за изменение турниров. Об этом рассказал глава Ассоциации Карл-Хайнц Руммениге.
«Изменение формата клубных соревнований — без сомнения, отличная новость для всех клубов в Европе. Все в европейском футболе смогут извлечь пользу из этих реформ. Лига чемпионов станет более сильным и эмоциональным соревнованием, чем раньше», — сказал Руммениге.
Основные изменения касаются Лиги чемпионов. С сезона 2018/2019 годов клубы, которые займут первые четыре места в четырех сильнейших национальных чемпионатах, попадут в групповой этап Лиги чемпионов напрямую, без отбора. Сейчас в рейтинге лидируют Испания, Германия, Англия и Италия, и если в этом сезоне клубы из этих стран могли выбивать друг друга из соревнования на последнем квалификационном этапе, то с 2018 года они будут попадать в групповой этап автоматически.
Заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджо Маркетти сообщил, что изменения призваны сохранить за Лигой чемпионов статус сильнейшего соревнования в мире. Кроме того, благодаря реформам турнир сможет сохранить зрительский интерес.
УЕФА ожидает, что эти реформы приведут к увеличению призовых. Часть этих денег планируется передать Лиге Европы с тем, чтобы увеличить призовой фонд турнира.
Инф. «ЛК»
Метки: ECA, N17 (1157) 27 апреля, Карл-Хайнц Руммениге, Лига чемпионов