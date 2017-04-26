Клубы одобрили реформу Лиги чемпионов

Ассоциация европейских футбольных клубов (ECA) одобрила реформу Лиги чемпионов, согласно которой сильнейшие клубы континента будут попадать на турнир без отбора.

Генеральная ассамблея ECA приняла цикл реформ, которые пройдут в еврокубках с 2018 по 2021 год. Все 155 членов ассамблеи проголосовали за изменение турниров. Об этом рассказал глава Ассоциации Карл-Хайнц Руммениге.

«Изменение формата клубных соревнований — без сомнения, отличная новость для всех клубов в Европе. Все в европейском футболе смогут извлечь пользу из этих реформ. Лига чемпионов станет более сильным и эмоциональным соревнованием, чем раньше», — сказал Руммениге.

Основные изменения касаются Лиги чемпионов. С сезона 2018/2019 годов клубы, которые займут первые четыре места в четырех сильнейших национальных чемпионатах, попадут в групповой этап Лиги чемпионов напрямую, без отбора. Сейчас в рейтинге лидируют Испания, Германия, Англия и Италия, и если в этом сезоне клубы из этих стран могли выбивать друг друга из соревнования на последнем квалификационном этапе, то с 2018 года они будут попадать в групповой этап автоматически.

Заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджо Маркетти сообщил, что изменения призваны сохранить за Лигой чемпионов статус сильнейшего соревнования в мире. Кроме того, благодаря реформам турнир сможет сохранить зрительский интерес.

УЕФА ожидает, что эти реформы приведут к увеличению призовых. Часть этих денег планируется передать Лиге Европы с тем, чтобы увеличить призовой фонд турнира.

Инф. «ЛК»

Метки: ECA, N17 (1157) 27 апреля, Карл-Хайнц Руммениге, Лига чемпионов