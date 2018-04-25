КНБО сейма отказался предоставлять информацию комиссии под руководством А. Ширинскене

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Временная парламентская комиссия по расследованию влияния на политические процессы во главе с представительницей правящих «аграриев» Агне Ширинскене не получила данные, запрошенные у Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) сейма, который возглавляет другой «аграрий» Витаутас Бакас.

«Мы получили ответ КНБО о том, что они не могут предоставить даже список документов, которыми располагали. Они считают, что это государственная тайна, хотя мы просили только номера, даты и названия», – сообщила журналистам в среду А. Ширинскене.

Она выразила сомнения в том, что утверждение КНБО о государственной тайне является обоснованным и надеется получить информацию из Департамента госбезопасности (ДГБ).

«Мы обсуждали в комиссии, что правовые акты не предусматривают такой государственной тайны, чтобы дата ил номер документа были засекречены», – сказала А. Ширинскене.

«По поводу этой информации мы обратимся в ДГБ, и этот список, который мы должны были получить от КНБО, полагаем, что получим от Департамента госбезопасности», – добавила она.

BNS