КНДР обвинила США в использовании смерти американского студента для антисеверокорейской пропаганды

Президент США Дональд Трамп – “старый сумасшедший”, эксплуатирующий смерть американского студента, скончавшегося после тюремного заключения в КНДР, говорится в заявлении МИД Северной Кореи, которое цитирует BBC.

“Трамп и его клика в своей антисеверокорейской пропаганде снова используют смерть Отто Вомбиера, студента американского колледжа”, – говорится в заявлении МИД КНДР (в оригинале использовано официальное название страны – Корейская Народно-Демократическая Республика). Северная Корея обвинила США в том, что они “подталкивали” Отто Вомбиера к нарушению законов страны.

Утверждения о пытках студента в северокорейской тюрьме представитель МИДа назвал “безосновательной клеветой”. КНДР оказывала помощь студенту, несмотря на его “враждебные действия”.

Коронер не нашел следов пыток

Американский студент умер от хронического недостатка кислорода в мозге в результате неизвестной травмы, полученной более чем за год до смерти, заявила обследовавшая его тело коронер округа Гамильтон штата Огайо Лакшми Саммарко на пресс-конференции.

“Мы не знаем, что с ним случилось, и добавить к этому нечего”, – сказала она (цитата по Reuters). Признаков того, что его пытали, Саммарко не нашла.

Этот доклад противоречит выводам родителей студента, которые настаивали, что их сына “систематически пытали” в КНДР. В интервью Fox News они сказали, что по возвращении из КНДР их сын “дергался” и издавал “нечеловеческие звуки”, а его руки и ноги были “полностью деформированы”. Кроме того, у него был шрам на ноге, а нижние зубы выглядели, как будто его пытали плоскогубцами.

Отец заявил, что “Отто систематически подвергался пыткам” в КНДР. На это интервью сослался американский президент Дональд Трамп, который отрекламировал его в Twitter: “Отличное интервью на foxandfriends c родителями Отто Вомбиера”.

Саммарко провела лишь внешний осмотр тела Вомбиера, его родители отказались от вскрытия.

Она сказала журналистам, что “удивлена” заявлениям родителей студента. “Никаких признаков травмы не было”, – заявила коронер. Она не нашла никаких повреждений зубов, о которых говорили родители. На теле были только небольшие шрамы, в том числе на ноге, но тело и кожа находились в “отличном состоянии” для больного, более года прикованного к постели.

Американский студент из Университета Вирджинии Отто Вомбиер прибыл в КНДР из Пекина в составе туристической группы 25 декабря 2015 года. В январе 2016 года Северная Корея сообщила о его задержании за “враждебный акт”. Власти заявили, что американец пробрался в служебное помещение предназначенной для иностранных туристов гостиницы и сорвал со стены вывешенный там политический плакат.

В марте 2016 года его приговорили к 15 годам тюремного заключения с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии за “подрыв единства корейского народа”, но уже в следующем году освободили, объяснив это “гуманитарными соображениями”.

Спустя неделю после прибытия в США он скончался 19 июня в госпитале в своем родном Цинциннати. Родители студента причиной смерти называли пытки, перенесенные им в Северной Корее.

NEWSru.com

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