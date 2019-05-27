КНДР отказывается возобновлять переговоры с США

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Переговоры с США о ядерном разоружение никогда не восстановятся, если администрация президента Дональда Трампа не отойдет от односторонних требований по разоружению. Об этом заявили власти Севрной Кореи сообщает AP.

Такое заявление опубликовали государственные СМИ КНДР, ссылаясь на заявление неназванного представителя Министерства иностранных дел.

AP отмечает, что это стало последним выражением недовольства страны относительно остановленных переговоров.

Напомним, с начала мая Северная Корея дважды проводила запуски ракет малой дальности.

Трамп в ответ на ситуацию заявил, что продолжающиеся испытания в Северной Корее никого не радуют, однако он открыт к диалогу с Пхеньяном.