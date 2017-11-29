КНДР произвела запуск баллистической ракеты

КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету с территории севернее Пхеньяна ранним утром в среду, 29 ноября, по местному времени. Ракета провела в воздухе 50 минут – президента США Дональда Трампа о новом испытании предупредили еще до ее падения в исключительной экономической зоне Японии. О запуске, ставшем первым после ракетного пуска Северной Кореи в середине сентября, сообщила южнокорейская армия.

Заявление Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи около 03:30 среды по местному времени (примерно 21:30 вторника по Москве) опубликовало агентство Yonhap. “На рассвете Северная Корея запустила неопознанную баллистическую ракету на восток от окрестностей Пхеньяна, из провинции Южный Пхеньян”, – говорится в сообщении южнокорейских военных.

В комитете отметили, что власти Южной Кореи и США анализируют траекторию запущенной КНДР ракеты. Позже там сообщили, что ракета пролетела 960 км, поднявшись на высоту 4,5 тысячи км, передает Yonhap.

Тем временем в Пентагоне заявили, что предполагаемый ракетный запуск с территории Северной Кореи был зафиксирован в 13:30 вторника по восточному поясному времени (в 21:30 по Москве), также уведомило Yonhap.

По данным Минобороны США, КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету, она пролетела около 1 тысячи км, после чего упала в Японское море, сообщает Reuters. В Пентагоне отметили, что северокорейская МБР не представляла опасности для территории Соединенных Штатов и их союзников.

При этом японское правительство подсчитало, что ракета находилась в воздухе около 50 минут и приземлилась в море, в исключительной экономической зоне Японии. Ракета, запущенная КНДР 29 августа и пролетевшая над Японией, была в воздухе всего 14 минут, напоминает Reuters.

Ранее два источника Reuters в американском правительстве рассказали, что власти США ожидали возможных ракетных запусков с территории Северной Кореи в ближайшие дни. Как отмечал один из анонимных собеседников агентства, Вашингтон располагал доказательствами того, что появившиеся во вторник сообщения Японии о возможной подготовке КНДР к новым испытаниям были точны.

Буквально накануне замглавы МИД РФ Игорь Моргулов напомнил, что КНДР не проводит ракетных запусков и ядерных испытаний последние два месяца. В связи с этим российский дипломат призвал Вашингтон и Пхеньян “выдохнуть”, успокоиться и начать переговоры. Моргулов предупредил, что существует “апокалиптический вариант” развития событий на Корейском полуострове.

В минувшую пятницу с похожими предостережениями выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. По итогам встречи со своим японским коллегой Таро Коно он поделился прогнозами относительно возможного военного конфликта любого государства с КНДР. По словам министра, подобный сценарий может привести к миллиону жертв уже в первый день.

Предыдущий ракетный пуск Северная Корея произвела 15 сентября – тогда ее баллистическая ракета пролетела над территорией Японии. После этого в окружении президента США Дональда Трампа участились заявления о вероятности военного решения проблемы КНДР.

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