КНДР заявила, что целый год не разрабатывает ядерного оружия

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Северная Корея заявляет, что завершила разработку ядерного оружия ровно год назад и теперь сосредоточилась на экономическом развитии страны. Об этом со ссылкой на северокорейский сайт Meari сообщает в четверг, 29 ноября, Интерфакс.

«Ноябрьское эпохальное событие, которое повысило стратегический статус КНДР, положило конец истории империалистической агрессии и ядерных угроз, и позволило нашему народу сосредоточить все силы на строительстве социалистической экономики», — говорится в сообщении.

Под «эпохальным событием» подразумевается запуск 29 ноября 2017 года межконтинентальной баллистической ракеты Хвасон-15.

В статье отмечается, что «демонстрация силы КНДР привела к радикальным изменениям ситуации на Корейском полуострове, таких, как три встречи двух Корей и первый саммит между Севером и США».

При этом подчеркивается, что никакие санкции и давление на Пхеньян не сработают. Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил военный полигон, где прошли успешные испытания «высокотехнологичного оружия».

Напомним, 29 ноября 2017 года КНДР заявила, что запустила межконтинентальную баллистическую ракету Хвасон-15, которая, по утверждению северокорейского агентства ЦТАК, способна достичь любого района на территории США. По данным южнокорейских военных, ракета пролетела 960 км, достигнув высоты 4,5 тыс. км.

korrespondent.net