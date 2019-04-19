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Кнессет 21-го созыва будет приведен к присяге 30 апреля. По закону, израильский парламент приводят к присяге через 14 дней после выборов. Но на этот раз дата выпала на Песах и была перенесена еще на неделю.

О соответствующем решении уведомила СМИ канцелярия спикера Кнессета Юлия Эдельштейна.

Окончательные результаты будут опубликованы 17 апреля. Тогда же они будут переданы президенту государства, который пригласит к себе Биньямина Нетаниягу и сообщит о вручении мандата на формирование правительства. С этого момента начнется отсчет 28 дней, отведенных на формирование коалиции. Если четырех недель окажется недостаточно, то Нетаниягу сможет получить еще 14 дней. Если коалиция не будет сформирована, могут быть объявлены новые выборы.

NEWSru.com.il