«Книжная Мекка» встречала гостей

В 18-й раз литовская столица принимала международную книжную ярмарку. На четыре дня, с 23 по 26 февраля, выставочный центр Litexpo превратился в «книжную Мекку» – около 400 различных жанровых мероприятий прошло за время работы ярмарки.

Как и каждый год, здесь проходят не только встречи читателей и писателей, но и на пространстве под названием Вильнюсская книжная ярмарка всегда находится место музыке, дискуссиям, художественным выставкам. В ее открытии приняли участие президент Литвы Даля Грибаускайте, министр культуры Лиана Руоките-Йонссон. Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сообщил всем любителям книги приятную новость – Вильнюс претендует стать мировой книжной столицей.

Символом ярмарки-2017 стали «Литовские знаки в мире», а главной темой – люди, которые своими делами, идеями, творчеством популяризируют имя Литвы. Ярмарочные стенды представляли 300 участников из Литвы, Эстонии, Латвии, Украины, Беларуси, Германии, Румынии, Каталонии, Словении, Японии, Польши, Чехии, Индии и др. На ярмарку прибыло 27 зарубежных гостей из 12 стран мира.

В этом году белорусские стенды были представлены «Белкнигой» и музейным учреждением «Мирский замок». Посетители ярмарки могли ознакомиться с новинками белорусской книжной продукции 2016 года, а также с литературой, выпущенной к 500-летию белорусского книгопечатания, в том числе значительной частью наследия Франциска Скорины. В их презентации приняла участие белорусская делегация во главе с заместителем министра информации Республики Беларусь Александром Карлюкевичем. В гости к посетителям книжной ярмарки также приехали начальник управления издательской деятельности и книжной торговли Елена Павлова, директор «Белкниги» Александр Вашкевич, член-корреспондент Национальной Академии наук Беларуси Александр Лукашанец, заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси Алесь Суша, руководители Мирского замка, сотрудники белорусской дипмиссии.

«Нам очень приятно присутствовать на такой масштабной выставке, представлять белорусское книгоиздание, – подчеркнул А. Карлюкевич. – Мы будем рады, если все эти книги расскажут о нашей стране, о ее духовном, нравственном фундаменте, о ее морально-исторических корнях, о том, что представляет собой Беларусь на всех этапах ее развития, что представляет Беларусь с точки зрения осмысления через печатную книгу».

По статистике, около 60 тысяч вильнюсцев и гостей города ежегодно посещают книжную ярмарку. Этот год не стал исключением – за четыре дня ярмарку посетили 62 тысячи 840 человек, сообщили организаторы.

Инф. «ЛК».

Метки: N9 (1149) 2 марта, Книжная Мекка, книжная ярмарка, Лиана Руоките-Йонссон, Ремигиюс Шимашюс, центр Litexpo