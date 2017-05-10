Книжный дар Русскому центру

На минувшей неделе состоялась передача книг и мультимедийных материалов в дар от фонда «Русский мир» Русскому центру, работающему при Литовском эдукологическом университете.

Русский центр в Вильнюсе работает с 2009 года. Как рассказал директор центра, доктор гуманитарных наук Гендрик Петкевич, после изучения спроса посетителей центра был подобран список литературы. В основном – это методическая литература, позволяющая изучать русский язык, как иностранный. Также замечательные книги по истории, культуре, о памятных местах, уникальных географических объектах, путеводители по России, видеоматериалы.

В церемонии передачи приняли участие представители посольства России в Литве Андрей Гасюк и Матвей Дрюков.

– В мире работают уже более 100 Русских центров, – напомнил советник посольства РФ в Литве Андрей Гасюк. – Русские центры фонда «Русский мир» создаются в целях популяризации русского языка и культуры как важных элементов мировой цивилизации, поддержки программ изучения русского языка за рубежом, развития межкультурного диалога и укрепления взаимопонимания между народами. В Литве такие центры работают в Вильнюсе и Клайпеде.

Центры популярны не только среди местного русскоязычного населения, но и среди представителей литовской нации, зарубежных студентов вузов. Ежегодно Русский центр при Вильнюсском эдукологическом университете посещает не менее 2 тысяч человек.

В этом центре созданы возможности для изучения русского языка. Центр поделен на три зоны: учебная, в которой есть интерактивная доска, компьютерная зона и библиотека. «У нас действительно очень много литературы, есть доступ к различным электронным изданиям и возможность получить консультацию специалиста в области филологии или искусствоведения», – сказал корреспонденту «ЛК» Гендрик Петкевич. Директор – автор книг по исследованию детского фольклора в Литве. По его словам, в центре также организуются встречи с деятелями науки, культуры, авторами различных изданий, проводятся выставки. Центр активно сотрудничает с общественными организациями, проводит совместные мероприятия, оказывает методическую помощь.

Здесь интересно и школьнику, и студенту, и научному работнику. Так, недавно центром был проведен для школьников конкурс работ на тему «Мой учитель». Свои эссе прислали учащиеся со всей Литвы. Центр организует тематические экскурсии. «Мы проводим широкую деятельность, суть ее сводится к популяризации русского языка и русской культуры, – сказал директор центра. – Замечено, что среди посетителей центра немало представителей литовской национальности, которые хотят поднять свой уровень русского языка». По его словам, в этом интересантам помогают различные пособия, учебники, самоучители русского языка.

«По сути, сегодня мы превратились в современных книгонош, поставляя современную методическую, культурологическую литературу», – заметил директор центра. Полученные новые издания и мультимедийные материалы пополнят уникальную библиотеку Русского центра.

Галина КУРБАНОВА

Метки: N19 (1159) 11 мая, Русский мир