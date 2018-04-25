Книжный звездопад

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Юбилейную, 20-ю Вильнюсскую книжную ярмарку, состоявшуюся в минувшие выходные, посетило почти 68,5 тыс. человек, сообщил выставочный центр Litexpo. В прошлом году ярмарку посетило 67,1 тыс. человек.

Приветствуя гостей ярмарки, министр культуры, литературный критик и поэт Миндаугас Кветкаускас процитировал итальянского писателя Умберто Эко, сравнившего книгу с такими изобретениями человечества, как колесо или ножницы, без которых невозможна наша жизнь.

«В 1999 году положение с культурой, чтением книг вызывало много вопросов, казалось, что оно не самое лучшее, Литва переживала испытания свободным рынком, потребительскими настроениями. Этот шаг создать Вильнюсскую книжную ярмарку теперь видится как очень важный и цивилизованный», — подчеркнул министр.

В переданном приветствии президент Даля Грибаускайте, патрон ярмарки, отметила, что об этом мероприятии хочется говорить «с гордостью, как об исключительном и важном для всех явлении».

Книга и ее создатели

В течение четырех дней посетителям выставки было предложено почти 550 мероприятий различных жанров, форм и тематики. Среди зарубежных изданий было представлено и российское издательство Государственного Эрмитажа. На его стенде можно было ознакомиться с новыми течениями в искусствоведении, окунуться в атмосферу музейной жизни. Издательство активно сотрудничает с библиотеками Вильнюса.

Организаторы подсчитали, что за двадцать лет работы ярмарки состоялось более 5700 мероприятий, на ней побывало более 5200 участников, около 400 зарубежных гостей, ее посетило более миллиона человек.

В следующем году девизом книжной ярмарки будет тезис американского и литовского поэта и кинорежиссера Йонаса Мекаса: «Жить нужно без формул, нужно быть открытым».

Белорусская книга – на Международной Вильнюсской книжной ярмарке

Традиционно была представлена продукция белорусских издательств. В Международный день родного языка был торжественно открыт стенд Беларуси на книжной ярмарке. В многообразии книжного царства соседей и исторические энциклопедии, и туристические путеводители, и альбомы храмов и церквей Беларуси, и издания, посвященные Европейским играм в Минске, и, конечно, красочные издания традиционных блюд белорусской национальной кухни.

В презентации национального стенда Республики Беларусь приняли участие советник-посланник Посольства Республики Беларусь в Литовской Республике Екатерина Ермилина и советник по гуманитарным вопросам Посольства Республики Беларусь в Литовской Республике Ирина Зубко.

Во время работы выставки состоялась презентация книги, посвященной развитию отношений между Литвой и Беларусью, которую написал посол Беларуси в Литве (2008-2014) Владимир Дражин «Беларусь – Литва: время сближения». Издание раскрывает общие корни многовековой истории двух государств, демонстрирует процесс развития белорусско-литовских взаимоотношений. «За период моей работы на дипломатической службе в Литовской Республике совместными усилиями государственных структур Беларуси и Литвы, бизнес-элиты, посольств проделана колоссальная работа, позволившая вывести белорусско-литовское культурное сотрудничество в экономической сфере на уровень стратегического партнерства».

В настоящее время Владимир Дражин возглавляет федерацию гольфа в Республике Беларусь, поэтому очередным написанным им изданием стало учебное пособие по гольфу. Как отметил автор, идея развития этого вида спорта также зародилась в Литве, на гольфовых полях Вильнюса и Клайпеды.

Среди представленных на белорусском стенде изданий особое место заняла монография, посвященная истории рода князей Витгенштейнов, которые в XIX веке имели огромные владения на территории современной Литвы, Беларуси, России и Молдовы. Как рассказал ученый секретарь музея «Замковый комплекс «Мир» Игорь Ложечкин, книга издана в рамках международного культурного проекта, который будет реализован в 2019-2020 гг. этим музеем совместно с Дирекцией региональных парков Павильню и Веркю (Литва).

По словам референта управления издательской и полиграфической деятельностью Министерства информации Республики Беларусь Виктории Лукошюте, кроме презентаций на национальном стенде представители делегации посетили одну из старейших типографий Литвы АО «Спауда».

Делегация белорусских книгоиздателей также побывала в Вильнюсской гимназии имени Франциска Скорины с белорусским языком обучения. В этом году гимназия отметила свой столетний юбилей. За значительный вклад в пропаганду белорусского языка и литературы за рубежом гимназии вручена благодарность министра информации Республики Беларусь. В рамках программы «Белорусы в мире» гимназии передана библиотечка белорусскоязычной литературы.

Галина КУРБАНОВА.