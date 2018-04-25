Когда экономить стало не модно?

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Многие помнят о том, как в детстве родители учили нас экономии. Не израсходовать полученные карманные деньги в тот же миг бывало трудно, но желание экономить воспитывало ту черту характера, которая является примером хорошего поведения. Еще и сейчас обращаю внимание на то, как родители бережливых детей с гордостью обсуждают, что их отпрыски сдерживают свои желания и воспитывают в себе это нравственное чувство.

Взрослея, молодежь о бережливости нередко забывает. Во время роста экономики целесообразно было бы откладывать средства для более трудного времени, которое рано или поздно придет. Когда в конце года проясняется бюджет государства и «Содры» на следующий год, то, к сожалению, чувствуется, что план экономии переносится еще на год вперед, а в текущим году и вновь не удалось ничего сэкономить. Чем больше доход у человека, тем больше соблазн сразу же его израсходовать. Обещания повторяются, надо ждать следующего года, когда все, возможно, будет иначе, и тогда можно будет отложить средства на период кризиса.

В 2018 г. все наглядно увидели, к чему приводит щедрая раздача выплат государства и «Содры». Хотя не так, как это было десять лет назад, но увеличивающиеся в последнее время всевозможные выплаты начинают определять нежелательные последствия на рынке труда и сказываться на устойчивости публичных финансов. Заметно увеличенные выплаты по безработице, несомненно, способствовали росту зарегистрированной безработицы даже в условиях дальнейшего роста экономики страны. Расширяется круг граждан, получающих выплаты по страхованию болезни, неэффективно действующая система предопределила, что по безработице выплачено средств на 20 проц. больше, чем в 2017 году. Поэтому страхование болезни остается видом государственного страхования, имеющим наибольший дефицит, а свидетельств по нетрудоспособности становится все больше уже седьмой год подряд, хотя число жителей в то же время постоянно уменьшалось.

Все это сказалось на том, что за первые 10 месяцев 2018 года «Содра» собрала немногим более средств, чем выплатила, излишек в бюджете в 4 млрд евро составил всего 0,1 проц. Даже если верить, что в последние месяцы минувшего года результат несколько улучшился, это все равно не составит значительную сумму. Во время экономического кризиса годовой дефицит «Содры» достигал 800 млн евро. Тогда хватило всего пяти лет, чтобы «прикрутить» долг всего бюджета «Содры» — в 2015 г. он составил 4 млрд евро. Черепашьего шага в области экономики может не хватить.

С начала нынешнего года бюджет «Содры» будет освобожден от самого большого груза: из «Содры» в казну государства переходит общая часть пенсий. В связи со стареющей популяцией у «Содры» может не хватить денег на выплату пенсий, это станет частью бюджета и головной болью государства. «Содре», по всей вероятности, будет легче, налогоплательщики этого почти не почувствуют, но на самом деле это только перевод денег из одного кармана в другой, что грозит опасностью. В будущем такое решение может еще больше соблазнить политиков делить предвыборные подарки из гораздо более богатого бюджета государства, а не из бюджета «Содры».

При обсуждении бюджета государства настроения как всегда были разные, ведь аппетит приходит во время еды. Я говорю не только о предложенных членами Сейма миллионах евро на мелиорацию или на ремонт крыши Дома культуры своего прихода. Большинство подобных предложений Сейму все-таки удалось отклонить. Тем не менее в принятом законе о бюджете сохранилось, что в этом году расходы все-таки превысят доходы на 1 миллиард евро. Только «детские деньги» составят треть этой суммы. Введенная в 2018 году выплата на ребенка уже увеличена до 50 евро и далее будет выделяться абсолютно всем без учета, необходима ли такая помощь конкретной семье на самом деле.

Скажем, что детские деньги» — это далеко не самый существенный вопрос в смысле расходов бюджета, да и цель помочь детям довольно благородная. Но можно было бы всю систему помощи семьям и детям хотя бы просчитать, начиная с помощи на питание в школах, пособий по материнству и по уходу за детьми, сроки которых являются самыми длинными и самыми щедрыми в Европе. Можно было бы оставить только самые ясные, самые точные и самые дешевые администрируемые инструменты оказания помощи семье и детям.

Реформируя одновременно систему так называемого государственного социального страхования, можно было бы обсудить вопросы не облагаемой налогом экономии в отдельных видах страхования. Больше экономии, меньше перераспределения — это помогло бы лучше застраховаться от того, что произошло у нас в 2006-2009 гг. Наглядным примером в то время стало страхование материнства. Всего за несколько лет — когда политики смотрели на это сквозь розовый туман, когда начали увеличиваться выплаты, — расходы по этому виду страхования увеличилась в пять раз и потянули вниз всю «Содру». Тогда власть должна была ответить на вопрос: кто более важен – родители или пенсионеры, и учесть это в бюджете.

Бюджетные деньги не являются ничьими. Это деньги налогоплательщиков. Поэтому относиться к ним, как к не своим деньгам -просто несправедливо. Если собственных детей мы учим экономии и бережливости, то надо и самим не забывать и напомнить об этом власти. В противном случае мы рискуем встретить трудности с пустыми карманами и с выросшими обязательствами.

Витаутас МИТАЛАС, эксперт Литовского института свободного рынка