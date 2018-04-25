Когда и как празднуют Рождество

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Удивительный праздник Рождества стал любимым во многих уголках мира, в странах с самой разной культурой, историей и климатом. Как люди празднуют Рождество? По традиции – конечно же, дома, ведь это, в первую очередь семейный праздник. Обычаи в этот день у многих стран совпадают, но есть у каждой страны и свои собственные привычки, особенно это касается рождественского стола.

Откуда взялась разница в датах празднования Рождества?

Если Новый год – праздник светский, то Рождество Христово – христианский. Всем известно, когда празднуют католическое Рождество в Европе – 25 декабря.

Но почему же тогда этот праздник у православных обзавёлся еще одной датой 7 января, ведь вряд ли даже такому необычному младенцу, как Иисус, удалось бы родиться дважды. Эта путаница с датами возникла из-за неточности используемых европейцами календарей. РПЦ сейчас живёт по старому юлианскому календарю, который Юлий Цезарь позаимствовал у египетских жрецов и ввёл в обращение в Римской империи. Новый год по нему начинался 1 января. Рождество же по нему также падает на 25 декабря, но по григорианскому календарю, по которому мы все и живём, это уже 7 января.

До 1582 года по этому же календарю жила и Европа, но по нему было трудно вычислять время Пасхи. Поэтому папа Григорий XIII решился на реформу календаря, сделав его более точным. Разница между юлианским и григорианским календарями заключается в принципе учёта високосных годов. Если на момент введения григорианского календаря разница между ними составляла 10 дней, то сейчас она достигла 13 дней и далее медленно будет увеличиваться. Вот почему Рождество празднуют в разные дни в разных странах мира.

Празднование католического Рождества в разных странах осуществляется 25 декабря.

Великобритания

Дата, когда празднуют Рождество в Великобритании, ничем не отличается от Западной Европы – всё те же 25 декабря. Но поскольку жители Туманного Альбиона очень чтут традиции, то празднование этого Святого дня должно быть ознаменовано небольшой речью королевы, произносимой сразу после рождественского обеда.

Когда британцы празднуют Рождество, то перед тем, как сесть за праздничный стол, они обязательно посещают церковь. Дети здесь просят подарки у «Father Christmas» («Отца Рождества»). Для этого отпрыск должен написать письмо с подробным перечнем всего того, что хочет получить в новом году, после чего сжечь его в камине – а дым, выходящий через трубу, передаст пожелания по назначению.

В Великобритании люди празднуют Рождество на протяжении двух дней – вслед за собственно Рождеством идёт день Святого Стефана. В этот день англичане открывают ящики для пожертвований и раздают собранное там нуждающимся людям.

В этот семейный праздник все члены семьи стремятся собраться в доме у родителей, обмениваются подарками и коллективно перебирают семейные фотоальбомы. Празднование Рождества в Великобритании невозможно без индейки под крыжовниковым соусом, а на десерт – пудинг. Пьют британцы в этот день бренди, а затем чай.

Украшением стола должен стать пирог, в который по старинному обычаю вкладываются небольшие сюрпризы. По тому, что кому достанется, англичане гадают, что им сулит грядущий год: подкова – удачу, монета – богатство, а кольцо – женитьбу. Британцы украшают свои дома на Рождество ветвями омелы (плодородие и гостеприимство) и остролиста (достаток).

Германия

Германия – страна христианская, в ней примерно поровну католиков и протестантов, поэтому празднование Рождества в Германии приходится в ночь с 24 на 25 декабря.

Но подготовка к этому празднику начинается уже с ноября. В храмах проводятся праздничные богослужения, покаяния и причастия. Любопытны традиции празднования Рождества в Германии, согласно которым сезон рождественских праздников начинается 11 ноября в 11:11 по местному времени. Рождественские праздники здесь называют «пятым временем года». На площадях старинных немецких городов открываются шумные ярмарки, на которые приходят тысячи покупателей. Время они проводят весело: едят, пьют глинтвейн, поют, танцуют, обнимаются. Дети же с нетерпением открывают адвенты – сладкие календари, рассчитанные на 24 дня, причём в ячейке каждого дня спрятано по одной конфете.

Также немцы дарят друг другу «рождественские звёзды» (по-нашему молочай) – растения, завезённые в прошлом веке из Мексики. Если правильно ухаживать за этим растением, то примерно к Рождеству на нём появится розовый или алый цветок, по форме похожий на звезду. Принято также дарить горшки с клевером – на счастье.

В католических районах страны, таких как Бавария, в святочные дни по улицам бродят ряженые процессии, часто с устрашающим видом – масками или просто вымазанным сажей лицом.

В помещениях принято устраивать библейские «вертепы» – сцены на рождественскую тематику. Типичные элементы вертепа – пещера с новорожденным Иисусом, волхвы и путеводная звезда. Двери украшены перевитыми лентами свечами и библейскими персонажами.

Как и везде, в Германии Рождество является семейным праздником – за праздничным столом должна непременно собраться вся семья. Тут же устраивается бешерунг – церемония обмена рождественскими подарками.

Болгария

Поскольку болгары являются в большинстве православным народом, то вопрос, когда в Болгарии празднуют Рождество, у многих даже не возникает. Но, как ни странно, дата празднования в этой стране приходится на 25 декабря.

Праздник начинается 24 декабря с Коляды, когда парни-колядовщики ходят по домам, поют рождественские песни и желают хозяевам здоровья, процветания, богатства, хорошего урожая. Колядовщикам принято давать гостинцы и деньги, часть из которых обязательно отдают на благотворительность (в церковь или в школу, на нужды бедных).

Рождественский сочельник здесь называют «бедным вечером», на него приглашают всех пожаловавших в этот вечер, а на стол выставляются постные блюда обязательно в нечётном количестве. Хозяйки пекут «баницу» – традиционный пирог, в который запекаются разные сюрпризы (записки с пожеланиями, орехи, монетки). Вначале хозяйка вилкой накалывает пирог, а потом делит его с таким расчётом, чтобы каждому за столом достался сюрприз.

Поскольку болгарское Рождество также является сугубо семейным праздником, то в сочельник и рождественскую ночь на улицах страны очень малолюдно.

США

Ответ на вопрос, когда празднуют Рождество в Америке, очевиден – эту традицию они привезли из Европы, как и ещё множество других. Поэтому здесь также наряжают ёлки (поскольку скоро Новый год), распевают рождественские гимны, а на праздничный стол ставят традиционную индейку 25 декабря. Многие американцы пьют на Рождество коктейль из яиц, алкоголя и сливок – «egg-nog».

Когда американцы празднуют Рождество, это видно издалека, так как они устраивают пышную иллюминацию и украшают улицы. В эти дни светится всё: офисы, магазины и жилые дома. На входной двери дома снаружи американцы любят вешать рождественские или новогодние веночки. А ещё они стремятся осыпать друг друга массой подарков. Для этого перед Рождеством большинство магазинов обрушивают цены, и тогда многие товары можно купить в несколько раз дешевле, чем обычно.

Встреча же Рождества дома также проходит в кругу семьи и близких родственников. На столе красуется жареная индейка или гусь, дополненный салатами и закусками, а также пудингом или пирогом.

Франция

Традиции празднования Рождества 25 декабря, разумеется, есть и в католической Франции, и они довольно типичные, включая в себя:

установку ели, украшенной игрушками и шарами;

обустройство в доме рождественского «вертепа»;

разыгрывание в храме небольшой постановки на рождественскую тему.

Но есть у французов и свои специфические традиции, среди которых встречаются достаточно старые. Так, на Рождество французы выбирали самое приглянувшееся полено, торжественно обходили с ним вокруг праздничного стола, да ещё с приговорами, и только потом отправляли его в камин. Сейчас полено сыскать трудно, поэтому его заменили внешне похожим рулетом, который вместо попадания в камин становится праздничным угощением.

Французы – известные гурманы, поэтому особенное внимание уделяют праздничному столу, выставляя на нём индейку, шампанское, сладости и различные яства.

Италия

Рождество, дата празднования которого в Италии также падает на 25 декабря, отмечается в более религиозном контексте. Здесь реже можно встретить Святого Николая, а чаще устраиваются рождественские «вертепы», инсценирующие появление Иисуса на свет. Живые постановки или просто фигурки присутствуют во всех публичных местах: в храмах, на площадях, у фонтанов, в витринах магазинов, в домах.

А ещё важным рождественским персонажем здесь стала ведьма на метле – Ла Бефана. Но от неё не стоит ждать неприятных сюрпризов, поскольку эта ведьма – добрая. Считается, что она разносит подарки итальянской детворе, поэтому те предпочитают колдунью Деду Морозу, поэтому его роль второстепенна. Итальянцы называют его Боббо Натале.

Попасть на рождественскую мессу в базилику Святого Петра весьма непросто – билеты сюда нужно заказывать за несколько месяцев. Те, кому повезло меньше, могут наблюдать за службой на установленном на площади Святого Петра большом экране.

Австрия

Какого числа празднуют Рождество в Австрии также нетрудно догадаться, 25 декабря. Приготовления к празднику начинаются за месяц до его наступления. В конце ноября объявляется адвент – рождественский пост, а вместе с ним и ожидание приближения торжества. В домах в этот период делаются классические рождественские венки с 4 свечами. В первое воскресенье поста зажигают только одну свечу, в следующее – уже две, затем три, а в последнее воскресенье адвента накануне Рождества все свечи венка уже ярко горят.

По всей Австрии в предрождественские недели работают праздничные базары – эта традиция появилась ещё в Средневековье. На этих базарах устанавливают красиво расписанные киоски, в которых продаются различные сладости: красивой формы печенья, леденцы, ароматные глинтвейны и жареные каштаны.

Австрийцы предпочитают наряжать ёлку не шарами и гирляндами, а вкусными украшениями – марципаном и шоколадом, которыми здесь очень гордятся. Рождественский стол в Австрии должен иметь отлично приготовленного сазана и пряную выпечку.

Греция

Некоторых соотечественников удивляет то, когда в Греции празднуют Рождество, ведь это в большей степени православная страна, но и здесь Рождество отмечается 25 декабря и также в тесном семейном кругу.

В доме наряжают ёлку, а на рождественском столе выставляются дары греческой природы – инжир, орехи, изюм, фрукты и прочие сласти. Но главным блюдом является запечённая индейка. Хозяйки заранее пекут сладкое печенье с миндалём и меломакароны – медовое печенье. Также греки пекут напоминающий наш кулич христопсомо – сладкий бисквит, который делается из дрожжевого сдобного теста с добавлением вина, масла, миндаля и нескольких ароматных специй. Выпечку украшают крестом, а в его центр вставляют грецкий орех прямо в скорлупе.

На Рождество греки дарят ближним предметы домашнего обихода, книги, одежду, детские игрушки, а иногда и просто конверты с деньгами. В праздничную неделю принято петь рождественские гимны. Кое-где молодёжь ещё ходит колядовать, но за это получают от зрителей не угощения, как у нас, а просто деньги.

Финляндия

Интересно, как празднуют Рождество финны, особенно если учесть, что Йоулупукки (он же Дед Мороз, он же Санта-Клаус) официально с 1984 года прописан на севере страны – в Лапландии, возле Полярного круга. Любой ребёнок из любого уголка мира, отправивший послание Деду Морозу в Лапландию, может рассчитывать на его ответ.

В прежние времена Рождество в Финляндии праздновалось чуть раньше, а угощением в те времена были свиные ножки и рождественское пиво. В наше время этот праздник финны отмечают 25 декабря. Но приносить в дом ёлку здесь принято не раньше сочельника, да и вообще, эта традиция появилась в Финляндии в тот период, когда она входила в состав Российской империи (XIX век).

25 декабря с утра всей семьёй финны быстро наряжают ёлку, после чего многие из них идут в церковь. Затем можно с удовольствием попариться в сауне.

Отпаренные и чистые финны вечером усаживаются за праздничный стол. В этот день они предпочитают пить глинтвейн. На Рождество хозяйки готовят ветчину, запечённую по особенному рецепту, которая сопровождается рисовой или морковной кашей. Причём в каше есть секрет – кому в тарелку попадёт миндальное зёрнышко, тому в будущем году будет сопутствовать удача.

На следующий после рождественского день в Финляндии следует праздник Святого Стефана, который является покровителем лошадей. Особенно почитается в Рождество у финнов Святая Люсия.

Эстония

Празднование Рождества в Эстонии сохранило свой колорит и уникальные обычаи. Накануне праздника люди читают рождественскую молитву – эта традиция возникла ещё в Средневековье. Тогда церковь стремилась таким образом помирить вечно враждующих баронов хотя бы в преддверии такого большого праздника. Так эта молитва и дошла в Эстонии до наших дней, в ней звучит призыв не обижать никого – ни людей, ни животных, уметь прощать, быть внимательным, заботиться как о близких, так и совершенно посторонних людях, в первую очередь стариках.

Как и финны, эстонцы не мыслят Рождества без бани, ибо верят, что купание в эти последние дни года позволяет излечить все недуги и разжигает «внутренний огонь», который весь грядущий год будет согревать изнутри человека.

Стол на Рождество в Эстонии должен быть обильным – начиная с сочельника, здесь дают волю чревоугодию. На столе эстонцев можно увидеть традиционные колбасы, свинину и домашнее пиво.

Израиль

Многие люди задаются вопросом, празднуют ли евреи Рождество? Как известно, главной религией в Израиле является иудаизм, однако, и Рождество Христа здесь достаточно широко отмечается. Разумеется, основная праздничная церемония устраивается там, где началась история рождения Иисуса Христа – в Вифлееме. В городе есть храм Рождества Христова, в котором и проводится массовое рождественское богослужение. Его возглавляет католический патриарх Иерусалима. В обряде есть несколько важных моментов:

патриарх направляется к алтарю, на котором лежит подготовленная заранее Вифлеемская звезда;

на эту звезду он кладёт скульптурное изображение младенца;

оба предмета вместе переносятся в ясли, где они будут находиться до праздника Богоявления.

Даты празднования Рождества в Израиле сразу две – и 25 декабря, и 7 января, в зависимости от конфессии. Православное празднование начинается 6 января с большой процессии, возглавляемой православным патриархом Иерусалима. Она держит путь из Старого города в Вифлеем. В процессии участвуют красиво разодетые палестинские дети, а шествие сопровождается звуками барабанов и духовых инструментов.

Доминикана

Если ближе к Новому году вы оказались вдруг в Доминиканской республике, то вас наверняка заинтересует вопрос, как празднуют Рождество в Доминикане. А выглядит для нашего глаза этот праздник в тропической стране очень необычно – никакого намёка на мороз, снег, ледяные горки и прочие признаки зимы. Впрочем, местным жителям все эти факторы никак не мешают полностью отдаваться весёлому празднованию Рождества.

Ещё в начале декабря здесь начинают работать распродажи и специальные ярмарки, на которых доминиканцы в большом количестве скупают сувениры, подарки, угощения и прочие праздничные предметы. Здесь также принято посещать церковь, но утром. Также жители острова усаживаются за семейный праздничный стол. Чтобы встретить Рождество вместе с близкими, многим доминиканцам приходится возвращаться из других стран.

К праздничному столу здесь готовят поросёнка или индейку, запечённых на вертеле, а запивают блюда чем угодно: колой, кокосовым молоком, пивом или вином. Поужинав, островитяне выходят на улицы, чтобы влиться в массовые гуляния, фейерверки, латинские танцы, карнавалы и продолжить празднование.

Португалия

В основной массе португальцы продолжают оставаться ревностными католиками, поэтому то, как празднуют Рождество в Португалии, не слишком сильно отличается от празднования в большинстве стран Западной Европы.

Этот первый зимний праздник является для них самым важным в году и проводится он также в семейном кругу. Многие семьи коллективно посещают храмы, чтобы услышать «мессу петуха» (здесь верят, что о рождении Мессии люди узнали именно благодаря его кличу). Вернувшись из церкви, все усаживаются за праздничный стол. Молодёжь часто предпочитает застолью танцы и веселье в кругу знакомых, а порой и незнакомых людей возле костров.

К праздничному столу здесь готовят множество национальных блюд, среди которых обязательно должны присутствовать осьминог с рисом, запеченный козлёнок, жаркое из баранины, а на сладкое – выпечка (кекс «болорей»). Пьют же за столом прекрасные португальские вина.

Швеция

Шведское Рождество едва ли не самое длинное, поскольку продолжается с 13 декабря до 13 января. Причём такой размах здесь наблюдается целое тысячелетие. Шведы ожидают подарков от рождественского гнома – аналога нашего домового. Он, по легенде, живёт в подполе каждого дома.

Рождество в Швеции символизирует фигура козла, которую каждый год делают из соломы. Эта традиция уходит корнями в скандинавскую мифологию. Впервые публично рождественский козёл был установлен в городке Гавл в 1966 году. Правда, далеко не все любят этот символ, поэтому противники козла стремятся любым способом его уничтожить – украсть, сломать, сжечь. В результате из 45 установленных в разные годы в Гавле козлов актам вандализма подверглись 28. Статистика также подтверждает, что население Швеции разделилось примерно поровну в отношении этого мифологического персонажа: одна половина считает его вполне допустимым символом Рождества, а другая видит в нём дьявольщину и стремится разрушить.

Дания

В Дании готовиться к предстоящему Рождеству начинают в первую пятницу ноября. Именно в этот день в продаже появляется первое в году тёмное сладковатое рождественское пиво, а прилавки всех магазинов начинают пестреть рождественской атрибутикой, из кондитерских слышен стойкий аромат имбиря, корицы, кардамона и гвоздики.

Датские улицы начинают благоухать миндалём, открываются уличные рынки, где продаются пушистые сосенки, ёлочки или кипарисы. Площади и улицы украшаются гирляндами, шёлковыми и бумажными красными сердечками, а также козликами из соломы. Возле ратуши на главной площади устанавливается главная городская ёлка, под которой ставят большой прозрачный короб для пожертвований, предназначенных для детей из бедных стран.

На Рождество хозяйки пекут «святочных вепрей» – караваи в форме кабана. В первый день рождественской недели зажигают толстую свечу с нанесёнными на неё делениями – когда она догорает до первого деления, её гасят, а на следующий день вновь зажигают, пока она не догорит до следующего деления и так далее.

Исландия

В Исландии также начинают заблаговременно готовиться к светлому празднику Рождества. Так, 12 декабря на подоконниках появляются детские ботинки, обладатели которых ожидают появления в них подарков. Исландской детворе везёт – одаривает их не только Санта-Клаус, но и ещё 13 святочных персонажей, одновременно похожих на людей и на троллей. Две недели они каждую ночь будут что-то складывать в ботинок. Шалуны, которые отметились в уходящем году плохим поведением, вместо подарка найдут картофелину, а те, кто был совсем несносным, удостоятся Грилы – трёхглазой кошки с торчащими зубами и бородавками. Есть относительно последнего персонажа легенда, согласно которой Грила в Рождественскую ночь может утащить детей, которым не подарили новой одежды.

В сочельник исландцы готовят белую куропатку, которая давно является здесь рождественским блюдом. Известно, что куропатки больше бегают, поскольку плохо летают, поэтому поймать их не составляло большого труда и такое угощение становилось доступным даже беднякам, не имеющим ружей.

Ещё одной старинной рождественской традицией является приготовление листового хлеба. Поскольку злаки в Исландии не растут, то зерно всегда сюда завозилось морем и было весьма дорогим. Поэтому и тесто из муки было почти драгоценным – хозяйки очень тонко его раскатывали, а затем складывали из него рождественские символические фигуры. На десерт к рождественскому столу здесь подают рисовый пудинг с миндалиной в центре.

В рождественскую ночь по радио передают церковную мессу, телевидение же временно прекращает работать.

Аргентина

В Аргентине, где также празднуют Рождество, это также семейный, домашний праздник. Все близкие родственники собираются в доме одного из них, где приготовлен праздничный стол. В полночь они торжественно открывают шипучий напиток (обычно сидр, реже шампанское). Затем молодёжь выходит на улицу, чтобы пострелять по воздушным шарикам или пускать фейерверки и взрывать петарды. Особо верующие идут в церковь.

В сочельник рабочий день в большинстве случаев укороченный, а 25 декабря жизнь словно замирает – закрыты все киоски, магазины, рестораны, бары, клубы. На рождественский стол аргентинцы любят выставлять «русский салат» (несколько напоминающий современный вариант нашего оливье), а также салат с помидорами и листьями салата, маринованную курицу и аргентинское асадо.

Ёлку в Аргентине принято украшать довольно сдержанно, используя шары лишь 1-2 цветов.



В какой стране Вы праздновали самое интересное Рождество? Традиции какой страны пришлись Вам по душе? Расскажите об этом , нам очень интересно Ваше мнение.



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