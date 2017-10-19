Когда Литва станет Швейцарией?

Верхи говорят – вот-вот. Жизнь завтра наладится, надо только еще немного потерпеть. И бюджет следующего года у нас, по словам премьера Саулюса Сквярнялиса, даже «чрезмерно социально ориентирован», и национальное соглашение властей, бизнеса и профсоюзов на этой неделе подписано. И нечего грустить в Международный день борьбы с нищетой, который также по иронии судьбы выпал на эту неделю. Время – радоваться!

Бюджет-сказка

Минимальная зарплата 400 евро, повышение пенсий на 60 евро. Сокращение чиновников-дармоедов, долгожданная ставка для учителей… Когда читаешь, что предлагают власти, хочется немедленно выпить. За их здоровье. Чтобы все получилось! Чтобы силушки хватило! Нам надо лишь перетерпеть. В очередной раз.

Проект бюджета следующего года, выражаясь экономическими терминами, профицитный. Это значит, что доходов планируют собрать больше, чем предположительные расходы. В «загашнике» у властей должно остаться порядка 240 млн евро. Глава правительства хвастается. По его словам, бюджет даже слишком социальный.

«Чрезмерно социально-ориентированный проект бюджета утвержден. Отметим, что более 600 миллионов евро направлено на социальные нужды. На нужды людей, которые живут за гранью нищеты. Значительно вырастут доходы самоуправлений. 250 миллионов евро направлено на развитие регионов. С 1 сентября следующего года будет введена штатная оплата педагогам», – рассказывал глава правительства в прошлую среду, 11 октября.

А уже в этот понедельник, 16 октября, безжалостными цифрами пафос пригвоздил Евростат. Это официальная статистическая служба всего Евросоюза. За гранью нищеты в Литве уже сегодня живет 30% населения. Только вдумайтесь – каждый третий.

Но с января следующего года минимальная зарплата составит 400 евро, а каждая семья с ребенком вне зависимости от дохода будет получать пособие в размере 30 евро в месяц, не унывал премьер. Президент Даля Грибаускайте, кажется, пока скептически оценивает главный финансовый документ страны. Несмотря на профицит общего бюджета сектора власти, госбюджет является дефицитным, и это свидетельствует о том, что государство пока еще живет не по возможностям, заметила глава страны. Однако из уст министра финансов Вилюса Шапоки в описании утвержденного проекта бюджета несколько раз звучало слово «рекордный».

«Рекордная сумма будет выделена на пенсии. С января 2017 года размер пенсии, по сравнению с январем этого года, возрастет на 63 евро. Говоря о здравоохранении, рост рекордный, выделяются 173 миллиона евро, будет с чего увеличивать зарплату, компенсировать медикаменты и услуги сектора. Будет выделена рекордная сумма на развитие инноваций в стране. Что касается культуры, то будет выделено более 28 миллионов евро на финансирование этого сектора», – говорил Вилюс Шапока.

И даже цена на отопление с нового года останется льготной. НДС оставят на отметке в 9%! Правда, со следующего увеличится размер акцизного тарифа на дизтопливо и табачные изделия.

Холодный душ от оппозиции

В оппозиции, кажется, согласны: все классно, вот только все эти повышения как зарплат, так и пенсий съест инфляция. После встречи парламентской фракции «Порядок и справедливость» с Саулюсом Сквярнялисом оппозиционеры заявили, что заявления премьера о якобы историческом, профицитном и социально ориентированном бюджете, «мягко говоря, не соответствуют действительности».

«Как правильно отметила президент Даля Грибаускайте, несмотря на профицит общего бюджета сектора власти, предлагаемый бюджет следующего года дефицитный, а объявляемый профицит в размере 260 млн евро, как резерв, станет только отдельным кошельком премьера, потому что государственный резерв распределяют премьер с министром финансов», — считают в партии.

«Ажиотаж, вызванный якобы социальной ориентацией бюджета 2018 года — это тоже всего лишь пыль в глаза», — говорит председатель партии Ремигиюс Жямайтайтис.

По его словам, нельзя назвать социально ориентированным бюджет, в котором минимальная зарплата связана со средней зарплатой за последние три года, все еще не суммируются пенсии по инвалидности и пенсии по старости, не повышаются зарплаты уставным должностным лицам, не компенсируются урезанные во время кризиса пенсии и пособия, отменяется дополнительный не облагаемый налогом размер доходов за воспитание детей, и по этой причине все родители, воспитывающие детей, становятся получателями пособий, на целых 15 евро сокращена сумма средств, выделяемая на неформальное образование и детские кружки, не облагаемый налогом минимум доходов меньше минимальной месячной зарплаты и так далее.

Кроме того, повышаются налоги для самостоятельно работающих жителей, для обладателей удостоверений предпринимателя уменьшается потолок доходов, таким образом, ограничиваются доходы людей, работающих по таким удостоверениям.

«В конце концов, больше всего всех затронет планируемое повышение акцизов. И особенно акциз на дизельное топливо, потому что это станет прекрасным поводом для торговцев и производителей вновь повысить цены на все товары», — утверждает Жямайтайтис.

Меморандумом по критике

Но власти не сдавались. В этот понедельник, 16 октября, было подписано названное историческим национальное соглашение между чиновниками, бизнесом и профсоюзами. В нем четко прописаны реформы, которые сделают жизнь в Литве легкой и обеспеченной.

Договоренность об обязательных реформах – это документ доверия и сотрудничества между разными секторами: властями, работниками, работодателями и инвесторами. В документе говорится, например, об улучшении качества услуг, усилении социального диалога, об улучшении качества образования.

«Целью этой договоренности является социальный диалог», – отчеканил премьер Сквярнялис после подписания меморандума.

Что это такое? Это декларация сторон о повышении благосостояния путем увеличения зарплат, изменения налоговой системы и множестве других инструментов, которые, как шутили в кулуарах правительства, сделают жизнь в Литве «как в Швейцарии». Все подписанты позитивно отозвались о составленном документе. Даже самые ярые критики правительства – профсоюзные организации.

«Раньше мы топтались на месте, пытались все проблемы решить разом. Оказывали давление на власти. Это соглашение все меняет», – уверен председатель Конфедерации профсоюзов Литвы Артурас Чярняускас.

А вот бывший глава парламентского Комитета по иностранным делам, а ныне рядовой сотрудник Конфедерации работодателей Бенедиктас Юодка отчего-то вспомнил, видимо, свою бытность политика.

«Я подписывал в свое время массу манифестов, договоренностей, 75% из них фактически пустые, с общими фразами, – сказал он, а увидев расширенные от удивления зрачки присутствующих чиновников, тут же поправился. – Сегодняшнее соглашение – одно из немногих, описывающее цели».

«Вспомнила анекдот о том, как Чапаев поехал играть в карты в Англию, а ему там сказали, что мы верим на слово… Тут у него карта и пошла. Я думаю, что подписав это соглашение, мы будем его придерживаться. Надеюсь, правительство осуществит намеченные реформы до окончания своего срока полномочий. Считаю, что Литва несомненно станет Швейцарией», – все же внесла струю иронии в пафос встречи директор Инвестиционного форума Литвы Рута Скирене.

Кто станет щепкой?

А раз лес решили вырубать, то щепки полетят неизбежно. Вопрос – кто ими станет. После подписания меморандума об этом задумались и ушедшие в оппозицию социал-демократы.

Социал-демократическая партия Литвы положительно оценивает инициативу правительства подписать национальное соглашение с профсоюзами и организациями работодателей, но вместе с тем у нее возникают вопросы, которые, к сожалению, остаются без ответа.

Например, правительство обязывает оптимизировать общественный сектор, а освободившиеся средства фонда заработной платы выделить на повышение зарплат имеющихся работников. Остается неясно, работники каких сфер будут уволены: касается ли это педагогов, госслужащих, врачей и другого медперсонала, должностных лиц? Было ли подсчитано, сколько средств на это потребуется? Потому что уволенным работникам придется платить выходные компенсации, придется инвестировать в их переквалификацию, им будут выплачиваться пособия по безработице.

Также в национальном соглашении идет речь о повышении равноправия общественных и частных медучреждений. Это означает, что деньги, которые налогоплательщики платят в Фонд обязательного страхования здоровья, будут использоваться для финансирования частных медучреждений. Очень социально ориентированно!

В соглашении говорится о подготовке отдельного соглашения, согласно которому в обмен на обязательство работодателей повышать зарплаты работникам сокращалось бы налогообложение зарплат. Из национального соглашения неясно, означает ли это, что налоговую ношу планируется сократить только для работодателей?

«Национальное соглашение было бы очень ценным, если бы оно было более конкретным, если бы мы видели, что конкретно обязуются сделать правительство, бизнес-организации и профсоюзы. Сейчас соглашению не хватает конкретного содержания, в нем даже нет обязательств, связанных с рекомендациями Еврокомиссии и Организации экономического сотрудничества и развития относительно налоговой политики и реформы образования. Мало того, национальное соглашение подписывается на трехсторонней основе. Возникает вопрос, почему тогда оно называется национальным? Национальные соглашения обычно охватывают большее число деятелей, в том числе и политические партии, что позволяет гарантировать преемственность политических мер», – утверждает председатель социал-демократов Гинтаутас Палуцкас.

«Самый черный период»

Литва стала страной, которая стала неинтересной самой себе, считает глава профсоюза Sandrauga Кястутис Юкнис. «Наше руководство может себе позволить не видеть голодающих и нуждающихся людей, прикрываясь косметическими повышениями пенсий и зарплат, которые достигают 10 и 20 евро соответственно. Мы четко видим, что этих мер недостаточно, и они не могут спасти самые уязвимые группы общества от нищеты. Мы являемся свидетелями устоявшейся в Литве бедности и непрерывного обнищания жителей. Кто бы мог поверить 30 лет назад, борясь за свободу нашей страны, что мы станем современниками самого черного периода со времен восстановления Независимости», – пишет общественник.

«Из-за очевидного обнищания Литвы за чертой бедности оказалась треть населения страны. Литовцев уже менее 3 миллионов, и каждый третий еле сводит концы с концами. Это особенно актуально в регионах, деревнях и небольших городках – нищету здесь не спрячешь, она стала нормальным и всеобщим состоянием в провинции. Все, о чем говорят с телевизионных экранов, о чем пишут псевдоэкономисты, чем хвастаются политики – все это не соответствует действительности. Просто-напросто нет диалога между нуждающимися и властью», – считает К. Юкнис.

«Подписанное национальное соглашение всего лишь пустое соглашение и очередная пиар-акция с представителями отдельных профсоюзов, которых выбрало само правительство», – добавил он. И Швейцарией тут пока не пахнет.

Михаил КИСЕЛЕВ

Метки: N42 (1182) 19 октября, Бюджет, Кястутис Юкнис, Международный день борьбы с нищетой, Саулюс Сквярнялис