Кого Литва избрала в Европарламент

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На выборах Европарламента (ЕП) в Литве лучше других показала себя партия консерваторов Союз отечества — Христианские демократы Литвы, которая получила 18,6% и три мандата в ЕП.

Согласно предварительным данным Главной избирательной комиссии (ГИК), в воскресенье за консерваторов в общей сложности проголосовало более 245,9 тыс. избирателей.

С учетом первоочередности голосов эта партия направит в ЕП профессора университета им. Витаутаса Великого Людаса Мажилиса, экс-премьера Андрюса Кубилюса и члена Сейма Расу Юкнявичене.

Второе место на выборах ЕП заняла Социал-демократическая партия Литвы. Она набрала 199,2 тыс., или 15% голосов, и претендует на два мандата в ЕП.

Социал-демократов третий срок полномочий будет представлять в ЕП Вилия Блинкявичюте и член Сейма Юозас Олякас.

Правящий Союз крестьян и зеленых Литвы получил 157,6 тыс., или почти 12% голосов, и получил два мандата. Европарламентарием продолжит работу Бронис Ропе, второе место у бывшего знаменитного баскетболиста Шарунаса Марчюлениса, который не состоит в этой партии.

На четвертом месте – непарламентская Партия труда. За нее на выборах проголосовало более 113 тыс., или почти 8,6% избирателей. В ЕП «трудовиков» по-прежнему будет представлять лидер этой партии Виктор Успасских.

Занявшее пятое место Движение либералов получило более 82 тыс., или более 6% голосов. Второй срок полномочий в ЕП будет работать представитель этой партии Пятрас Ауштрявичюс.

Удалось получить мандат и впервые участвовавшему в выборах ЕП общественному избирательному комитету. Хотя в выборах участвовало пять комитетов, только «Поезд Аушры Мальдейкене» набрал необходимое число голосов для получения мандата. За него проголосовало 80,7 тыс., или 6% избирателей. В ЕП будет работать лидер этого списка, парламентарий А. Мальдейкене.

Еще один мандат получил «Блок Вальдемара Томашевского» – коалиция Союза христианских семей и Русского альянса, набравшая 69 тыс., или более 5% голосов.

Третий срок полномочий работать в ЕП претендует председатель Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей В. Томашевский.

Пять лет назад на выборах в ЕП лучше всех выступили консерваторы и социал-демократы. Тогда за консерваторов проголосовало 16,46% избирателей, за социал-демократов – 16,3%. Третьим было Движение либералов с 15,63% голосов, четвертым – партия «Порядок и справедливость» с 13,46% голосов.

Все эти четыре партии тогда получили по два мандата в ЕП.

Пять лет назад по одному мандату получили Партия труда (12,1%), коалиция Избирательной акции поляков Литвы и Русского альянса (7,6%) а также Союз крестьян и зеленых (6,24%).

После нынешних выборов в ЕП не останется консерваторов Лаймы Андрикене и Альгирдаса Саударгаса, социал-демократа Зигмантаса Бальчитиса, избранного с Движением либералом в ЕП прошлого созыва Антанаса Гуоги, а также избранных со списком партии «Порядок и справедливость» Валентинаса Мазурониса и Роландаса Паксаса.

Л. Андрикене была седьмой в списке партии консерваторов Союз отечества — Христианские демократы Литвы и не прошла. А. Саударгас и З. Бальчитис не баллотировались в ЕП. А. Гуога баллотировался Партией центра, но эта партия не получила мандатов. В. Мазуронис остался вторым номером в списке кандидатов Партии труда. Партия получила один мандат в ЕП. Р. Паксас баллотировался с избирательным комитетов, однако он не получил ни одного мандата.

Помимо В. Успасских, в ЕП продолжат работу работавшие в ЕП прошлого созыва либерал Пятрас Ауштрявичюс, социал-демократ Вилия Блинкявичюте, лидер Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей Вальдемар Томашевский и представитель Союза крестьян и зеленых Бронис Ропе.

Информация «ЛК», BNS