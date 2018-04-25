Количество авиарейсов в этом году в Литве почти не изменилось

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В феврале в литовском воздушном пространстве было обслужено 16,7 тыс. рейсов – на 0,2% больше, чем за тот же период прошлого года. Крупнейшим был рост в Каунасском и Палангском аэропортах, сообщила находящаяся в управлении государства авиадиспетчерская компания Oro navigacija.

В феврале в Вильнюсском аэропорту было обслужено почти 3,2 тыс. рейсов – на 1,2% больше, в Каунасском и Палангском аэропортах – соответственно 719 и 268 рейсов – это на 23,3% и на 23,5% больше, в Шяуляйском аэропорту – 312, или на 14% меньше.

Немного сократилось количество транзитных рейсов – в феврале их было обслужено 12,4 тыс. – на 1,25% меньше.

BNS