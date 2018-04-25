Коложа: археологическое окно в глубь веков

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В Свято-Борисо-Глебской церкви прихожане и туристы сквозь специальное стекло на полу смогут увидеть основание и фундамент обрушившейся колонны храма.

Раскрыли основание левой западной колонны еще в 80-е годы прошлого века, но широкому взору оно предстанет лишь на современном этапе. Ниша с фрагментом колонны ниже уровня пола будет подсвечена. Очень символично она станет в буквальном смысле приоткрытой страницей истории храма и вместе с тем – еще одним элементом интереса для туристов.

– Буквально недавно вернулись из командировки в Лейпциге, где во время выставки «Наследие – 2018» прошел международный форум о новейших достижениях в области реставрации, – рассказал настоятель Свято-Борисо-Глебской церкви протоиерей Александр Болонников. – Ознакомились в том числе с тем, как ремонтируются и реставрируются полы древних храмов.

И если этот вопрос для церкви пока только перспектива, то внутреннее обрамление алтаря и стен – уже вполне осязаемая реальность. Здесь завершены основные работы с потолком – усилены балки, а, поднимая глаза к небу, прихожане и туристы видят обновленную обшивку. Уже вырисовываются очертания балкона и свечного ящика – выставлен деревянный каркас, смонтированы лестницы на балкон и с балкона на боковую галерею. Планируется завершить внутренние ремонтные работы к концу ноября.

– Объект непростой, и в процессе часто возникают незапланированные нюансы, – рассказала главный архитектор проекта внутренних ремонтных работ института «Гродногражданпроект» Елена Счастная. – Например, чтобы гармонично смотрелся обновленный в алтарной части пол, провели фрагментарную консервацию нескольких участков сохранившихся здесь с XII века колонн.

Утерянные в один из периодов фрагменты у самого основания пола в конце прошлого века заложили силикатным кирпичом, а в качестве связки использовался цемент. Такая «дружба» крайне нежелательна для известкового раствора и плинфы. И, по крайней, мере у основания пола этот вопрос теперь решен в пользу древней колонны – кирпич заменен плинфой.

Проведена консервация нескольких участков сохранившегося в алтарной части сводчатого потолка, где при детальном изучении открылись несколько трещин.

Строители трудятся в очень интенсивном темпе – на прошлой неделе работали в две смены, и по будням рабочий день в жемчужине Принеманья для них заканчивался в полночь.

– Итог большой работы уже явно заметен не только постоянным прихожанам, – добавляет настоятель храма. – Среди них, кстати, есть гродненцы, чьими руками обшивался во время былого ремонта теперь уже предшественник обновленного потолка. Еще один прихожанин помнит, как смастерил для храма внутренние двери, но на современные смотрит с большой радостью. И дело не только в том, что выполнены деревянные элементы из качественного дуба, а в том, что проектным решением здесь все продумано до мелочей.

Обновили частично и функциональные элементы декора – паникадило XIX века. Говоря иными словами, это центральная люстра, которая изначально излучала свет с помощью зажженных свечей. Позже прямо поверх нее были подведены провода, и на смену свечному пришло электрическое освещение. Гродненские специалисты ОАО «Белкард» безвозмездно очистили каложское паникадило, и вся проводка теперь стала незаметной.

– Все будничные службы сейчас проходят в домовом храме в честь Коложской иконы Божией Матери, и это соответствует нашему привычному зимнему расписанию богослужений, – говорит настоятель храма Александр Болонников. – Место же воскресной литургии не меняется на протяжении года и, несмотря на продолжающиеся работы, проходит в древнем храме. Исключением стали лишь несколько воскресных дней, когда во время обшивки потолка в храме были установлены строительные леса, и богослужение совершалось на крыльце главного входа Коложской церкви.

«Гродзенская праўда»