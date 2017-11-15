Коложа поднимает крышу

Капитальный ремонт Свято–Борисо–Глебской (Коложской) церкви, средства на который выделены из фонда Президента Беларуси по поддержке культуры и искусства, идет полным ходом. Строители приступили к самой сложной части работ: им предстоит на домкрате приподнять крышу, чтобы снять нагрузку со стен. После этого можно будет заняться заменой обветшавших деревянных конструкций.

Напомню: установили, что изношено 80 процентов деревянных конструкций крыши и стен. Из–за деформации нарушились строительные узлы кровли, сломались стропильные «ноги». Главный инженер института «Гродногражданпроект» Максим Селедцов заверил, что капитальный ремонт стропильной системы уже завершен, дело за заменой внешних деревянных стен:

— Полностью оголен несущий деревянный каркас старой стены, выполнена защитная стенка, чтобы строительный мусор и пыль не попадали внутрь здания, а также для того, чтобы наши работы не мешали туристам. Готовимся к выравниванию уровня нижнего лежня, который частично прогнил и имеет дефекты. Прямо в эти минуты идет установка домкрата, чтобы приподнять крышу над стенами. Думаем, что их замена будет завершена к концу месяца.

После стен строители приступят к ремонту пола: его выровняют, уберут сколы и неровности. Заключительная часть — установка пожарной сигнализации, обновление электропроводки и установка освещения.

К срочному капитальному ремонту древней святыни приступили после того, как стало понятно, что о реставрации речь пока идти не может. Ведь специалисты даже спустя годы обсуждений не определились, каким именно образом можно вернуть Коложе ее прежний облик, утраченный более века назад во время оползня. Ждать, пока исследователи придут к единому мнению, не было времени: храм заметно обветшал. Поэтому было принято решение не замахиваться на художественные работы с глубоким историческим содержанием, а хотя бы привести в порядок изношенные конструкции.

Катерина ЧАРОВСКАЯ.

Метки: N46 (1186) 16 ноября, Беларусь