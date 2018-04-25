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Республика Колумбия признала Палестину независимым государством. Соответствующее заявление опубликовано в среду на сайте палестинского диппредставительства в Колумбии, которое цитирует ТАСС.

«Посольство Палестины имеет честь сообщить, что правительство Республики Колумбия решило признать Палестину в качестве свободного, независимого и суверенного государства. Это решение приветствуется палестинским народом и его правительством, которые всегда видели в Колумбии братский народ, неустанно ищущий мира», — говорится в пресс-релизе посольства. Представители дипмиссии также подчеркнули, что решение о признании независимости является синонимом глубокой работы по сближению колумбийского и палестинского правительств.

По сведениям газеты «Тьемпо», решение о признании Палестины было принято на прошлой неделе правительством экс-президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. Новый президент южноамериканской страны Иван Дуке, победивший на выборах 17 июня, вступил в должность во вторник.

Между тем посольство Израиля в Колумбии назвало решение о признании Палестины «пощечиной верному союзнику». Заявление израильского диппредставительства было опубликовано в Twitter .

«Посольство Израиля очень удивлено и разочаровано как тем, что ушедшее правительство [Колумбии] решило признать Палестину в качестве государства, так и тем, каким образом это решение было принято. Речь идет о пощечине верному союзнику, которая противоречит уровню отношений и близости между нашими странами и лидерами», — говорится в заявлении.

В свою очередь, новый министр иностранных дел республики Карлос Ольмес между тем заявил, что новое правительство Колумбии собирается критически рассмотреть принятое решение. «Учитывая возможные упущения, которые могут выясниться касательно того, как предыдущий президент принял это решение, правительство тщательно изучит его последствия и будет действовать в соответствии с международным правом», — сказал Ольмес.

NEWSru.com