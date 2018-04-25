Командующий армией: я бы обсудил обязательный призыв женщин в армию

Командующий Вооруженными силами Литвы генерал-лейтенант Йонас Витаутас Жукас сказал, что обсудил бы обязательный призыв женщин в армию.

«Я бы обсудил этот вопрос», — сказал во вторник генерал на видео-конференции портала delfi.lt.

После того, как в 2015 году был возобновлен призыв в армию, в списки призывников попадают только мужчины. Женщины могут служить в армии только добровольно. По словам командующего армией, в настоящее время женщины составляют 4%всех призывников.

По словам генерала, они являются «очень хорошим примером для многих мужчин, которые пытаются избежать службы, сбегают или плачут».

«Их нет ни в каких списках, нигде их нет, их никто никогда не призывал бы, не искал и не ловил, а они приходят и служат 9 месяцев, и показывают очень хороший пример», — сказал Й.В.Жукас.

Всего в этом году в армию планируется призвать почти 3,9 молодых людей. Большинство из них приходят служить добровольно.

BNS