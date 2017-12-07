Командующий литовской армией находится с визитом в Украине

Командующий вооруженными силами Литвы, генерал-лейтенант Йонас-Витаутас Жукас в четверг находится с двухдневным официальным визитом в Украине.

В четверг он посетит Яворовский полигон, где находится Международный центр поддержания мира и безопасности. Там он ознакомится с реализацией Многонациональной программы подготовки военных под руководством США, встретится с инструкторами из Литвы, участвующими в военно-учебной операции.

Литовская делегация также посетит находящуюся в Бердичеве 142-ую базу спецсил Украины.

В пятницу командующий встретится в Киеве с командующим вооруженными силами Украины, генералом Виктором Муженко и председателем Украинского национального совета по безопасности и обороне Александром Турнчиновым. На встречах планируется обсудить двухстороннее и многостороннее военное сотрудничество Литвы и Украины, ситуацию в сфере безопасности и актуальные вопросы реформирования украинской армии.

Сейчас в военно-учебной операции в Украине участвуют около 30 литовских военных.

BNS

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