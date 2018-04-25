Командующий литовской армией в Лондоне обсудит планы экспедиционных сил

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Командующий вооруженными силами (ВС) Литвы, генерал-лейтенант Йонас Витаутас Жукас в четверг в Лондоне примет участие в конференции глав ВС стран, участвующих в объединенных экспедиционных силах.

Командующие армиями Дании, Великобритании, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии обсудят возможности использования этих сил, проекты их развития, планируется также принять трехгодичный план боевой подготовки, сообщило литовское министерство обороны.

Кроме того, главкомы также ознакомятся с планом намеченных на начало апреля штабных учений, пересмотрят их сценарий с военной точки зрения.

Объединенные экспедиционные силы – это многонациональное объединение высокой готовности в размере около 10 тыс. военных, которое предназначенной для быстрой реакции на неожиданные кризисные ситуации в Европе и за ее пределами. Силы могут быть активированы, если соответствующее решение примут государства, направляющие в них своих военных.

Литву в объединенных экспедиционных силах периодически представляет военное подразделение размером с роту (около 150 человек).

BNS