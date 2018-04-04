Командующий силами НАТО в Европе постетит международный батальон в Литве

В среду в Литве будет находиться командующий силами НАТО в Европе, генерал Кертис Скапарротти, он посетит дислоцированных в Рукле военных международного батальона.

“Целью его визита является посещение и встреча с военными Батальона передового базирования НАТО и командованием бригады вооруженных сил Литвы Gelezinis Vilkas, поскольку батальон НАТО причислен к этой бригаде”, – сказал накануне визита BNS офицер по вопросам проектов Gelezinis Vilkas, майор Скомантас Повилёнис.

С генералом, который также возглавляет и силы США в Европе, в Рукле встретится и командующий вооруженными силами Литвы, генерал-лейтенант Йонас-Витаутас Жукас.

Международные батальоны НАТО были дислоцированы в каждой из стран Балтии и Польше в прошлом году для сдерживания России после действий в Украине.

В дислоцированном в Литве подразделении служат 1,2 тыс. военных из Бельгии, Германии, Норвегии, Нидерландов, Люксембурга, Франции и Хорватии. Гражданских лиц, причислила к батальону и Исландия.

BNS

Метки: Литва