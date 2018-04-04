  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2018.04.04 Текущий номер: N13 (1205) 29 марта
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2018 год

Командующий силами НАТО в Европе постетит международный батальон в Литве

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 04 04, 14:00   |   Комментариев: 0

В среду в Литве будет находиться командующий силами НАТО в Европе, генерал Кертис Скапарротти, он посетит дислоцированных в Рукле военных международного батальона.

“Целью его визита является посещение и встреча с военными Батальона передового базирования НАТО и командованием бригады вооруженных сил Литвы Gelezinis Vilkas, поскольку батальон НАТО причислен к этой бригаде”, – сказал накануне визита BNS офицер по вопросам проектов Gelezinis Vilkas, майор Скомантас Повилёнис.

С генералом, который также возглавляет и силы США в Европе, в Рукле встретится и командующий вооруженными силами Литвы, генерал-лейтенант Йонас-Витаутас Жукас.

Международные батальоны НАТО были дислоцированы в каждой из стран Балтии и Польше в прошлом году для сдерживания России после действий в Украине.

В дислоцированном в Литве подразделении служат 1,2 тыс. военных из Бельгии, Германии, Норвегии, Нидерландов, Люксембурга, Франции и Хорватии. Гражданских лиц, причислила к батальону и Исландия.

BNS

Метки: 

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Размер шрифта

A A A

Сегодня в Литве
Реклама
Мы в Фейсбуке!
﻿