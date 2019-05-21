Командующий ВС Литвы примет участие в заседаниях ЕС и НАТО в Брюсселе

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Командующий вооруженными силами (ВС) Литвы генерал-лейтенант Йонас Витаутас Жукас отправился в Брюссель. Там он примет участие в заседаниях военных комитетов Евросоюза и НАТО.

Заседание командующих ВС стран ЕС состоится во вторник, а стран НАТО — в среду.

На конференции Военного комитета ЕС будет обсуждаться сотрудничество сообщества с НАТО, военные операции на Западных Балканах, у берегов Сомали и Ливии, учебные миссии, концепция общего европейского неба, развитие вооруженных сил и инструменты военного финансирования.

Также планируется выбрать нового генерального директора военного штаба ЕС.

Между тем, в среду заседание Военного комитета НАТО начнется встречей с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом. На ней он представит обозрение политического контекста и основные стратегические вопросы, с которыми сейчас сталкивается НАТО.

Позднее командующие ВС стран Альянса обсудят дальнейшие действия НАТО по сдерживанию и обороне, расширение полномочий главнокомандующего союзническими силами в Европе (SACEUR).

Последние две рабочие сессии будут посвящены Украине, регионам Ближнего Востока и Северной Африки. На этих сессиях командующие армиями ознакомятся с нынешним положением в сфере безопасности и последними событиями в Украине, обсудят перспективы сотрудничества. На встрече с коллегами из стран региона Средиземного моря обсудят инициативы по поддержанию стабильности и созданию сил обороны на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

BNS