Командующий ВС Норвегии посетит в Литве военных своей страны

Во вторник начинается двухдневный визит командующего вооруженными силами (ВС) Норвегии, адмирала Хаакона Брууна-Ханссена. Высокопоставленный офицер посетит норвежских военных, дислоцированных в Пабраде (недалеко от Вильнюса).

Норвежцы служат в дислоцированном в этом году в Литве Международном батальоне НАТО.

Литовская армия сообщила, что делегация во главе с норвежским адмиралом также осмотрит оборудованный на полигоне в Пабраде тренировочный комплекс “Бой в городе” и будет наблюдать за операцией норвежских военных.

Из Пабраде Х. Бруун-Ханссен отправится в Руклу, где встретится с командующим Бригады мотопехоты Gelezinis Vilkas (“Железный волк”) Миндаугасом Стяпонавичюсом, командующим Международным батальоном НАТО, полковником-лейтенантом Торстеном Генслером.

В среду в Вильнюсе командующий ВС Норвегии встретися с командующим литовской армией, генерал-лейтенантом Йонасом-Витаутасом Жукасом.

В международном батальоне НАТО служат около 200 норвежцев.

В конце октября литовская армия подписала договор о приобретении норвежских передвижных зенитно-ракетных комплексов средней дальности NASAMS на сумму в 110 млн. евро.

BNS

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