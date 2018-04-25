Командующим Силами спецопераций Литвы станет полковник М. Мажонас

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В пятницу сменится командующий Силами спецопераций (ССО) Литвы, им станет полковник-лейтенант Миндаугас Мажонис.

На этой должности офицер сменит нынешнего главу ССО, полковника Модестаса Пятраускаса, сообщила BNS представитель по связям с общественностью Минобороны Аста Галдикайте.

По ее словам, М. Мажонас и ранее служил в этом подразделении.

Более детальную информацию об офицере министерство представит в пятницу, после церемонии смены командующих, она будет закрытой.

Нынешний командующий Силами спецопераций назначается военным представителем Литвы при НАТО и Евросоюзе, в пятницу он получит звание бригадного генерала.

Военные этого подразделения служат в миссиях в Афганистане и Украине, где обучают представителей местных сил.

BNS