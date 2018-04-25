Командующим Силами спецопераций Литвы станет полковник М. Мажонас

В пятницу сменится командующий Силами спецопераций (ССО) Литвы, им станет полковник-лейтенант Миндаугас Мажонис.
На этой должности офицер сменит нынешнего главу ССО, полковника Модестаса Пятраускаса, сообщила BNS представитель по связям с общественностью Минобороны Аста Галдикайте.
По ее словам, М. Мажонас и ранее служил в этом подразделении.
Более детальную информацию об офицере министерство представит в пятницу, после церемонии смены командующих, она будет закрытой.
Нынешний командующий Силами спецопераций назначается военным представителем Литвы при НАТО и Евросоюзе, в пятницу он получит звание бригадного генерала.
Военные этого подразделения служат в миссиях в Афганистане и Украине, где обучают представителей местных сил.