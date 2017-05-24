Комиссар: ЕК и далее политически будет поддерживать синхронизацию ЛЭП Балтии с Европой

Ответственный за энергетику заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович заявил, что ЕК и далее будет политически поддерживать проект синхронизации линий электропередачи (ЛЭП) Балтийских стран с континентальной Европой, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.

“Синхронизация ЛЭП Балтийских государств с европейскими сетями очень важна для региона и всего Евросоюза. После соединения Балтийских государств с Польшей и наземными ЛЭП Европы не только снизиться зависимость от импорта энергии из России. Среди стран ЕС будут созданы более выгодные условия для торговли электроэнергией, увеличится ценовая конкуренция, улучшится качество услуг, предоставляемых потребителям”, – сказал М. Шевчович в интервью Verslo zinios.

Ранее BNS сообщало, что в начале мая премьеры Балтийских стран и польский министр договорились о подписании в конце июня меморандума взаимопонимания о синхронизации ЛЭП.

В проведенном Объединенным центром исследований Еврокомиссии (ЕК) исследовании указано, что самым оптимальным вариантом является синхронизация через две смычки LitPol Link – затраты на нее могут составить 770-960 млн. евро, тогда как при одной смычке они составят 900 млн. евро. Возможность синхронизировать страны Балтии со Скандинавией оценивается в 1,36-1,41 млрд. евро.

BNS

Метки: ЕК, Литва, ЛЭП, Марош Шефчович