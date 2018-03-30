Комиссия по ценам согласовала инвестиции Litgrid в синхронизацию

В четверг литовская Комиссия по контролю над энергетикой и ценами согласовала инвестиции Литовской электропередающей компании Litgrid в северной Литве на сумму почти в 29 млн евро, поскольку компания должна оптимизировать региональную сеть ЛЭП и подготовить ее к синхронизации с европейскими сетями.

Комиссия не называет точной суммы инвестиций из соображений конфиденциальности. Она отмечает, что до 50% стоимости проекта планируется финансировать за счет структурных фондов ЕС.

Litgrid вскоре должна подписать договор на сумму в 28,943 млн евро с подрядчиками проекта – компанией прокладки дорог и строительства мостов Kauno tiltai и шведским концерном энергетики и автоматических технологий ABB.

Litgrid к 2021 году планирует перевезти один из самых больших трансформаторов с Игналинской АЭС на Утянскую подстанцию мощностью 330 киловольт , тем самым будет увеличена надёжность передачи электроэнергии во всём регионе. Кроме того, будут отделены три интегрированные линии, две из которых соединяются с Латвией и Республикой Беларусь, кроме того, каждой смычкой можно будет управлять автономно. Одна из пяти ЛЭП, соединяющих с Белоруссией будет разобрана.

В мае прошлого года правительство признало этот план важным экономическим проектом.

В декабре прошлого года Еврокомиссия и министры энергетики четырех стран – Латвии, Литвы, Польши и Эстонии договорились, что окончательное политическое соглашение о синхронизации ЛЭП с Европой, при участии руководителей ЕС, будет подписано в июне этого года.

BNS

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