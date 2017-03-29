Комиссия по импичменту М.Бастису приостанавливает работу

Комиссия, рассматривающая вопрос импичмента парламентария Миндаугаса Бастиса, приостанавливает свою работу до окончания изучения возможных угроз национальной безопасности, которым на правах временной комиссии занимается парламентский Комитет по делам национальной безопасности и обороны (КНБО).

“Мы пришли к выводу, что две комиссии, работающие по отношению к одному и тому же лицу, в некоторых ситуациях будут свою работу дублировать, и потому решили временно приостановить свою работу, пока решение не примет временная комиссия по расследованию. После принятия этой комиссией заключения специальная комиссия продолжит свою работу и оценит обоснованность собранных доказательств для организации импичмента”, – отметил в среду председатель комиссии “крестьянин” Дайнюс Гайжаускас.

Такое решение было принято шестью голосами против пяти.

В материалах инициировавшего импичмент М.Бастису Департамента госбезопасности Литвы (ДГБ) описываются его связи с представителем корпорации ядерной энергетики РОСАТОМ Евгением Костиным, с бывшим сотрудником КГБ Петром Воейко, журналистом российского телеканала РТР Эрнестом Мацкявичюсом, бывшим каунасским “авторитетом” Сатурнасом Дубининкасом и с подозреваемым в незаконной деятельности предпринимателем Вадимом Пахомовым. По оценкам ДГБ, эти связи делают М.Бастиса уязвимым и представляют угрозу для доверенных ему государственных тайн.

Расследованием этих его связей и занимается КНБО.

BNS

Метки: КНБО, Литва