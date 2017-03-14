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Комиссия проводит расследование по поводу российской продукции на литовском ТВ

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Литовская Комиссия по телевидению и радиовещанию (ЛКТРВ) начала расследование объема российской продукции на литовских телеканалах.

Член сейма, консерватор Касчюнас Лауринас просит комиссии провести мониторинг и анализ программ, транслируемых основными литовскими телеканалами, чтобы выяснить, какую часть вещания отечественные компании уделяют аудиовизуальной продукции с учетом происхождения ее содержания.

“В последнее время на литовских телеканалах отмечается значительный рост объема транслируемой российской продукции. В такой российской продукции зачастую заметна пропаганда российского или советского образа жизни, элементы ностальгии по СССР, которые ведут к разочарованию в демократическом строе и прокремлевской ориентации. В данном случае важно подчеркнуть, что в России культура связана с политикой. Российское телевидение считает себя инструментом “мягкой силы”, которая особенно важна в контексте информационной войны”, – отметил депутат.

BNS

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