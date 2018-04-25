Комиссия считает, что сериал «Симпсоны» может плохо влиять на маленьких детей

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Комиссия Литовского радио и ТВ (КЛРТВ) считает, что популярный американский мультипликационный сериал «Симпсоны» может плохо влиять на маленьких детей, поэтому его следует показывать после 21 часа.

В подготовленном комиссией акте мониторинга говорится, что для малолетних детей могут быть вредоносными сцены, в которых герои сериала употребляют алкоголь, пропагандируется многоженство, говорится о половом акте.

«Есть основание считать, что содержащаяся в анимационном сериале информация может негативно влиять на лиц до 14 лет», — говорится в подписанном в этом месяце акте, копией которого располагает новостное агентство BNS.

Согласно этому акту, по закону «сериал должен получить индекс N-14 (с 14 лет) и транслироваться после 21 часа».

Проанализировав две серии «Симпсонов», такую оценку вынес Отдел надзора за деятельностью хозяйствующих субъектов администрации комиссии.

КЛРТВ попросила телеканал TV3 предоставить письменные объяснения.

В пресс-релизе ЛРТВ указала, что «только после получения объяснений, оценки всех обстоятельств и полученной информации рассмотрит вопроса о времени показа сериала».

Председатель КЛРТВ Мантас Мартишюс сказал BNS, что акт мониторинга не является окончательным решением.

«Комиссия соберется на заседание, еще раз пересмотрит этот сериал, взвесит все обстоятельства, значимость и тогда примет решение, с учетом объяснения TV3, имело место нарушение закона или нет», — сказал BNS в четверг М. Мартишюс.

По его словам, первый раз за нарушение правил показа телеканал получает предупреждение, а потом могут быть назначены штрафы.

М. Мартишюс утверждал, что комиссия не может указать телеканалу показывать сериал «Симпсоны» в вечернее время, потому что дает оценку только отдельным сериям, а не всему сериалу.

О позиции КЛРТВ в четверг первым сообщил новостной портал 15min.lt. Менеджер TV3 по программам Арвидас Римас сказал порталу, что «Симпсоны» — это «веселый и умный сериал, потому что поднимает реальные жизненные вопросы».

BNS

The Simpsons/ facebook.com