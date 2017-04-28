Комиссия сейма Литвы предлагает начать импичмент К. Пукасу

Специальная комиссия сейма предлагает начать процесс импичмента в отношении члена сейма Кястутиса Пукаса, обвиненного в сексуальных домогательствах, подтвердила BNS председатель комиссии и представитель “аграриев” Довиле Шакалене.

Такое решение комиссия приняла в пятницу шестью голосами “за” и при двух воздержавшихся.

Согласно уставу сейма, проект постановления, которым процесс импичмента прекращается или начинается, должен быть вынесен на рассмотрение ближайшего заседания парламента.

Документ принимается обычным большинством голосов членов сейма, участвующих в пленарном заседании.

Если выводы спецкомиссии одобряются, то это является основанием для начала процесса импичмента, сейм обращается в Конституционный суд за выводом о том, противоречат ли Конституции действия конкретного лица, в отношении которого начат импичмент.

Импичмент К. Пукасу были инициирован после того, как СМИ опубликовали сообщения о возможных сексуальных домогательствах депутата во время собеседований о работе. Несколько девушек в связи с этим фактом обратились в Генпрокуратуру, начато расследование. К. Пукас свою вину отрицает.

BNS

Метки: Довиле Шакалене, импичмент, Кястутис Пукас, Литва