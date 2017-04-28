Специальная комиссия сейма предлагает начать процесс импичмента в отношении члена сейма Кястутиса Пукаса, обвиненного в сексуальных домогательствах, подтвердила BNS председатель комиссии и представитель “аграриев” Довиле Шакалене.
Такое решение комиссия приняла в пятницу шестью голосами “за” и при двух воздержавшихся.
Согласно уставу сейма, проект постановления, которым процесс импичмента прекращается или начинается, должен быть вынесен на рассмотрение ближайшего заседания парламента.
Документ принимается обычным большинством голосов членов сейма, участвующих в пленарном заседании.
Если выводы спецкомиссии одобряются, то это является основанием для начала процесса импичмента, сейм обращается в Конституционный суд за выводом о том, противоречат ли Конституции действия конкретного лица, в отношении которого начат импичмент.
Импичмент К. Пукасу были инициирован после того, как СМИ опубликовали сообщения о возможных сексуальных домогательствах депутата во время собеседований о работе. Несколько девушек в связи с этим фактом обратились в Генпрокуратуру, начато расследование. К. Пукас свою вину отрицает.
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