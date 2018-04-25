Комиссия установила нарушения в программах о партизанах на двух российских телеканалах

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Литовская комиссия по радио и ТВ (ЛКРТВ) в среду объявила, что установила нарушения в программах о партизанах на двух российских телеканалах, но утверждает, что пока у нее нет возможности ограничить трансляции этих каналов в Литве.

Как сообщает ЛКРТВ, в программе «Время» на относящемся к латвийской юрисдикции телеканале Pirmasis Baltijas Kanals Lietuva («Первый Балтийский Канал Литва») был показан репортаж о приуроченном к годовщине событий 13 января — «Дню защитников свободы» мероприятии в сейме Литвы, в котором «была распространена лживая, клеветническая и разжигающая рознь информация о партизанах Литвы и Латвии».

ЛКРТВ приняла решение, что содержание этого репортажа нарушает положение закона, запрещающее разжигание розни, распространение дезинформации и информации, содержащей клевету, оскорбительной для человека, оскорбляющей его честь и достоинство.

Это первое такого рода нарушение в программе «Первого Балтийского Канала Литва», установленное в течение одного года. Ограничить трансляции зарегистрированного в Евросоюзе (ЕС) канала в Литве комиссия может только после установления трех нарушений.

Между тем второе нарушение за год установлено в программе телеканала NTV Mir Lithuania, относящегося к юрисдикции Соединенного Королевства вещателя Baltic Media Alliance Ltd.

20 января в репортаже программы «Недельное обозрение» утверждалось, что партизаны убивали мирных жителей и участвовали в Холокосте, а также что в Литве и Латвии фальсифицируются исторические факты, говорится в сообщении ЛКРТВ.

В отношении некоторых российских телеканалов за пропаганду войны и разжигание розни Литва применяла максимальное ограничение ретрансляции в Литве — на годичный срок.

BNS