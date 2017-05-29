Комитет Европарламента примет решение по вопросу о неприкосновенности Р. Паксаса

Комитет по юридическим вопросам Европарламента (ЕП) в понедельник должен внести предложение о том, лишить ли правовой неприкосновенности бывшего председателя литовской партии “Порядок и справедливость” Роландаса Паксаса в деле о торговле влиянием.

По данным BNS, докладчик по этому вопросу, член Европейской фракции консерваторов и реформистов Ангел Джамбазки из Болгарии подготовит проект, в котором предлагается лишить Р. Паксаса неприкосновенности.

Решение комитета впоследствии должно быть утверждено на пленарной сессии ЕП.

Литовские прокуроры обратились в ЕП по вопросу о снятии иммунитета с Р. Паксаса весной прошлого года. Они хотят предъявить Р. Паксаск подозрения в торговле влиянием.

Правоохрана подозревает, что глава медийной группы Lietuvos rytas Гядвидас Вайнаускас договорился с Р. Паксасом о том, что он за взятку в размере почти за 10 тыс. евро повлияет на строительных инспекторов, чтобы они разрешили использовать новый магазин Norfa в Пренай.

И Р. Паксас, и Г. Вайнаускас свою вину отрицают и называют дело политизированным.

BNS

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