Комитет по бюджету и финансам сейма Литвы против «потолка» взносов в Фонд соцстраха

Рассматривающие предложенные кабмином Литвы налоговые изменения основной парламентский Комитет по социальным вопросам и труду и Комитет по бюджету и финансам останавливают намерения уже со следующего года ввести «потолок» взносов в Фонд социального страхования (Sodra).

Окончательное решение должен принять сейм.

Правительство предлагает ввести следующий «потолок» взносов в Sodra: в 2019 он составил бы 120 средних зарплат (СЗ), в 2020 – 84 СЗ, а в 2021 году – 60 СЗ. В отношении превышающих «потолок» Sodra доходов применялся бы тариф подоходного налога 25%.

По словам участвовавшей в заседании комитета представителя Министерства соцзащиты и труда, в первый год потери доходов Фонда соцстраха составили бы 16,9 млн евро, из них 5,9 млн евро – Фонд обязательного страхования здоровья.

Председатель комитета Стасис Якялюнас утверждал, что введение «потолка» Sodra было бы социально правильным решением только по отношению к людям с большими доходами, потому из-за потери доходов, которая появится в результате введения «потолка», возникает большой риск для самой системы Sodra.

BNS