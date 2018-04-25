Комитет по культуре отказывается расширять список запрещенной информации

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Поправки к Закону об информировании общества, раскритикованные за угрозу свободе слова, будут рассматриваться в литовском сейме без изменений к запрещенной к публикации информации.

В среду Комитет по делам культуры сейма рассмотрел и одобрил поправки к закону, которыми в литовское законодательство переносится обновленная аудиовизуальная директива ЕС, предусматривающая быстрое реагирование на угрозы нацбезопасности.

Между тем, 19-ую статью, в которой устанавливается список запрещенной к публикации информации, было решено не менять. В первичном варианте список предлагалось расширить, но проект вызвал критику экспертов в сфере СМИ.

«Комитет организовал слушания, в которых участвовали ведомства и организации, выдвинувшие предложения. Все одобрили позицию о том, что проекты следует рассматривать без изменений 19-ой статьи Закона об информировании общества», – говорится в выводах комитета.

Согласно действующему регламенту, запрещается призывать к насильственному нарушению суверенитета Литвы – к изменению ее конституционного строя, покушаться на ее независимость или нарушать территориальную целостность, поощрять или подстрекать к террористическим преступлениям, распространять пропаганду войны, разжигать рознь, пропагандировать порнографию, наркотики, распространять дезинформацию и информацию, содержащую клевету на людей, унижающую людей их честь и достоинство.

Ранее Литовская комиссия по радио и телевидению предлагала дополнить список запрещенной информации той, в которой «содержится попытка исказить историческую память Литвы, поощряется недоверие и недовольство литовским государством, его ведомствами, демократическим строем, обороной, содержатся стремление усилить национальные и культурные различия, ослабить национальную идентичность и гражданственность, ослабить решимость граждан защищать свое государство».

Эксперты в сфере СМИ оценили эти предложения как угрозу свободе слова. Их критиковали и парламентские юристы, и Комиссия по этике информирования общества, президент.

После отказа от изменений 19-ой статьи, Закон об информировании общества дополняется положением о том, что комиссии на срок до 72 часов может остановить трансляцию телевизионных программ без решения суда, когда целью этих программ является оказать влияние против интересов нацбзопасности Литвы, повлиять на процесс выборов, партийную систему.

BNS