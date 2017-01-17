Комитет сейма Литвы инициирует новое соглашение о финансировании обороны

Комитет сейма Литвы по национальной безопасности и обороне (КНБО) постановил инициировать соглашение партий об обновлении финансирования оборонной сферы.

“Чтобы мы могли подготовиться и отражать новые угрозы, нам нужно увеличивать финансирование обороны и охраны края”, – сказал во вторник BNS председатель КНБО – аграрий Витаутас Бакас.

Во вторник комитет принял протокольное постановление о необходимости обновления подписанной в мае 2012 года соглашения парламентских партий об оборонной политике.

По словам В. Бакаса, в обновленный документ предлагается включить положение о равномерном увеличении финансирования оборонной сферы и доведения его к 2020 году до 2,5% валового внутреннего продукта (ВВП).

По его словам, обновленный документ нужно подписать в этом году.

“Я надеюсь, что в этом году у нас будет новое национальное соглашение. Если это будет позже, то оно теряет смысл. Очень важно направить нашим международным партнерам весть о том, что мы можем быть равноценными партнерами по переговорам, чтобы в штаб-квартирах США, НАТО мы могли говорить с теми, кто формирует политику, чтобы мы брали на себя роль лидера в регионе и решали проблемы, которые до этого времени мы, возможно, не решали или решали не в той степени”, – сказал BNS глава парламентского комитета.

По его словам, ситуация с безопасностью и в регионе, и в мире меняется очень быстро.

“Когда мы начали работ над этой стратегией (национальной безопасности), у нас не было Дональда Трампа, выборов президента США, у нас не было таких вызовов, какие имеют место сейчас, то есть после Brexit появляется серьезное стремление оказывать влияние на политическую систему в Германии, Голландии, Италии. У нас не было таких масштабных атак, возникает вопрос внешней границы НАТО”, – перечислял председатель КНБО.

При подписании в 2012 году соглашения партии договорились о ежегодном повышении финансирования оборонной сферы, чтобы оно в конце концов достигло 2% ВВП. Хотя в документе никакая дата не указана, имелось в виду, что это будет сделано к 2020 году. Нынешнее правительство обязалось довести финансирование обороны до 2% ВВП к 2018 году.

В этом году расходы на оборону в Литве должны составить 1,8% ВВП.

BNS

Метки: Комитет сейма, Литва, финансирование обороны