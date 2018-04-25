Комитет сейма Литвы рассмотрит возможность ополченцев баллотироваться на выборах

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В среду Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны (КНБО) литовского парламента рассмотрит, как обеспечить возможность военнослужащих Сил ополчения в составе Вооруженных сил (ВС) баллотироваться в муниципальные советы.

После дискуссий парламентарии обещают оценить вместе с министром обороны и командованием ВС необходимость поправок к законам, либо достаточность дополнительных пояснений к ним.

«Примем решения о том, есть ли проблема. Если нужны решения, они будут подготовлены, будет поручено, если не нужны решения, общественность будет информирована. Придет командование армией, министр обороны, нужно решить этот вопрос», – сказал BNS глава КНБО Витаутас Бакас.

Дискуссии возникли после того, как Главная избирательная комиссия (ГИК) получила разъяснение юристов о том, что законы причисляют Силы ополчения к военной службе.

По Конституции лица, проходящие действительную военную службу, не могут быть членами сейма и членами муниципальных советов.

Поскольку появились различные трактовки законов, ГИК решила разрешить военнослужащим Сил ополчения в составе (ВС) баллотироваться в муниципальных выборах и работать в муниципальных советах, но призвала политиков развеять сомнения.

Глава комитета сейма также придерживается позиции о том, что, что для разрешения проблемы не обязательно менять законы, поскольку ополченцы до сих пор участвовали в выборах, хотя сами законы не менялись – менялась лишь их интерпретация.

Ополченцами могут служить граждане Литвы в возрасте от 18 до 60 лет. Если человек становится ополченцем, его отправляют на трехнедельные курс приобретения навыков, затем они несут службу по выходным дням, в год они участвуют в учениях от 20 до 50 дней.

BNS