Комитет сейма Литвы утвердит выводы проверки связей парламентария М. Бастиса

Комитет сейма Литвы по национальной безопасности и обороне (КНБО) в среду планирует поставить на голосование проект выводов проверки связей члена Социал-демократической фракции Миндаугаса Бастиса.

“Для того и собираемся, заседание будет посвящено именно выводам, это единственный вопрос повестки дня. Выводов – около 80 листов”, – сказал BNS председатель КНБО Витаутас Бакас.

Несколько недель назад сейм поручил КНБО провести парламентскую проверку на предмет связей М. Бастиса с представителями энергетического сектора России и преступного мира Литвы, которые сделали невозможным получение им разрешения на доступ к засекреченной информации.

Комитет должен ответит, не действовал ли М. Бастис, поддерживая эти связи, против интересов Литовского государства, не представляют ли эти связи угрозу для национальной безопасности Литвы, установить, не был ли причинен урон государству посредничеством сотрудникам российских предприятий, разведывательных структур и структур безопасности. Комитету также поручено дать оценку, достаточно ли имеющегося материала на М. Бастиса для начала процесса импичмента ему.

Проект выводов КНБО должен представить до пятницы, а потом он будет рассмотрен всем парламентом, проект также будет поставлен на голосование.

BNS

Метки: Mindaugas Bastis, КНБО, Литва